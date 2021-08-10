Марченко о "5-7-9": Мы работаем, чтобы обновить программу

Сергей Марченко фото: министерство финансов

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что благодаря программе "5-7-9%" государство поддержало бизнес во время карантина и подчеркнул, что в ведомстве работают над обновлением программы.

Об этом он написал в Facebook.

"Благодаря инициированной президентом программе 5-7-9% государство поддержало бизнес во время карантина.

Более 21,5 тыс. кредитных соглашений заключено, сохранено более 172 тыс. и создано более 19 тыс. новых рабочих мест. Мы использовали инструментарий и подходы аналогичны тем, которые использовались в большинстве стран Европейского Союза", - написал министр.

"Программа 5-7-9% уравновесила ценовое предложение на банковском рынке, создала одинаковые ценовые условия для всех.

Это позволило всем банкам Украины предложить своим клиентам в условиях коронакризиса приемлемые условия финансирования и реструктуризации задолженности и сохранить клиентскую базу без значительного негативного влияния на прибыльность операционной деятельности. Банки с украинским капиталом равноценно конкурировали с банками с иностранным капиталом", - добавил Марченко.

Он отметил, что по результатам 2020 года предприниматели, которые приняли участие в программе 5-7-9%, увеличили объем отчислений в госбюджет по налогу на прибыль на 19%, по ЕСВ - на 8%.

"Во многих странах Европы антикризисные меры продлены до конца 2021 года. Мы работаем, чтобы обновить программу и поддержать бизнес, который в этом нуждается", - резюмировал министр.

Напомним:

Форум ведущих международных финансовых учреждений, членами которого являются 12 международных банков, работающие в Украине, направил письмо Национальному банку и Министерству финансов с просьбой "ограничить реализацию программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

В письме глава правления "Райффайзен Банка" Александр Писарук от имени всех членов Форума заявляет, что сейчас бюджетные средства расходуются преимущественно не на поддержку бизнеса, пострадавшего от карантина и не на финансирование инвестиционных проектов или создание новых рабочих мест, а на пополнение оборотных средств платежеспособного бизнеса.

Другими словами: средства налогоплательщиков направленные на льготные кредиты расходуются не по назначению, а выигрывают от них устойчивые и вполне платежеспособные предприятия.

"Если по данным "Райффайзен Банка" составить типичный портрет участника программы, то это будет действующее предприятие сельского хозяйства, которое получило антикризисный кредит или рефинансирование.

В основном подобные предприятия являются довольно устойчивыми, не претерпели значительных потерь от сворачивания деловой активности в 2020 году и пытаются легально уменьшить расходы от финансовой деятельности", – отмечается в письме.

По данным Минэкономики, на 2 августа доля предприятий агросектора, которые оформили льготные кредиты с начала работы программы, достигает 46%. Львиную долю этих кредитов выдавали в начале этого года, в период посевной.

В письме отмечается: если оставить программу работать и дальше, то она будет нести ряд рисков как для самих заемщиков, так и для экономики в целом.

На 3 августа Форум ведущих международных финансовых учреждений так и не получил ответов ни от Министерства финансов ни от Национального банка.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" будут пересматривать в 2022 году - в частности, правительство может отказаться от кредитования предприятий, которые направляют деньги на текущую деятельность, сообщил ЭП источник в Минфине.

Приватбанк не поддерживает заявления Форума ведущих международных финансовых учреждений, членами которого являются 12 международных банков, работающих в Украине, относительно возможного сокращения программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Подробнее читайте в материале: Программа не достигла цели: банки просят свернуть антикризисные кредиты 5-7-9 от Зеленского

Экономическая правда