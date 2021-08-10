Финансирует терроризм: Госгеонедра аннулировала спецразрешение Group DF Фирташа на пользование недрами

Дмитрий Фирташ

Государственная служба геологии и недр лишила Group DF спецразрешения на пользование недрами Селищанского месторождения титановых руд из-за дела бенефициара группы Дмитрия Фирташа о финансировании терроризма, разрешение передали ОГХК.

Об этом сообщает пресс-служба Group DF со ссылкой на соответствующий указ Госгеонедр.

Так, на аукционе специальных разрешений на пользование недрами Селищанского месторождения титановых руд 14 апреля победило ООО "Междуреченский ГОК", входящий в Group DF Дмитрия Фирташа.

На 4 августа Госгеонедра своим приказом лишил МГОК права на разработку месторождения титановых руд. В своем решении служба ссылается на информацию от правоохранительных органов, что победитель аукциона осуществляет финансирование терроризма в Украине.

В Службе безопасности разъяснили, что разрешения могут быть аннулированным, если появляется информация от правоохранительных органов или финмониторинга по финансированию терроризма победителем.

Так, в отношении Дмитрия Фирташа, которому принадлежит Group DF, в реестр внесено уголовное производство по статье финансирования терроризма (ч.3 ст. 258-5 УК). Однако в Нацполиции добавили, что производство по части данного правонарушения было закрыто в августе прошлого года из-за "отсутствия состава преступления". Сейчас оно зарегистрировано по ч.1 ст. 358 УК - подделка документов, печатей и тому подобное.

В конце концов, победителем аукциона Госгеонедра назначила государственную ОГХК, которая заняла второе место по результатам аукциона. 9 августа 2021 года был подписан договор о купле-продаже спецразрешения на пользование недрами.

В Group DF считают, что обвинения в "финансировании терроризма" являются "откровенной ложью, которую сгенерировали наши оппоненты, а потому право на пользование Селищанским месторождением отобрано незаконно". Титановый бизнес группы будет обжаловать решение Госгеонедр в суде.

Напоминаем:

Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел "полный комплект" санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции против Фирташа связаны с его участием в титановом бизнесе.

"Это поставки сырья, которое затем идет - и это отслежено нашими разведчиками - на предприятия Российской Федерации. И мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Это продолжалось довольно долго и для военных предприятий Российской Федерации, находящихся под нашими санкциями", - заявил он.

Экономическая правда