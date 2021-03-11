В "Укртрансгазе" объяснили, почему заключили мировую на 300 млн кубов газа с "мошенническими" фирмами

В "Укртрансгазе" объяснили, что передали в рамках мирового соглашения компании "Профи-Газ" 300 млн кубов газа потому, что на момент принятия мирового соглашения юридически именно она имела на это право.

Об этом написал в Facebook и.о. председателя правления "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

"Мы долгое время сдержанно комментировали в СМИ разрешения спора по 305 млн куб. м газа, которые были переданы в ГТС Укрэнергосбытом еще в далеком 1999 года. Спору, который год назад неожиданно привел к блокированию работы Укртрансгаза и чуть не сорвал отопительный сезон.

Не комментировали не потому, что не имели, что сказать. А потому что уверены - такие дела должны решаться исключительно в плоскости законодательства, а аргументы подкрепляться доказательствами", - отметил Перелома.

По его словам, решение о передаче 305 млн куб. м газа компании Укрэнергосбыт было принято в 2007 году Верховным судом Украины, а возможностей для обжалования этого решения не было.

"В 2019 году право на взыскание этого долга было передано от компании Укрэнергосбыт к ФК Фин-Инвест. Последняя в январе 2020 года противоправно изменила способ выполнения решения Верховного суда от 2007 года и вместо газа начала списания денежных средств со счетов Укртрансгаза.

Мы смогли через судебное обжалование остановить этот процесс всего за два месяца. На тот момент со счетов компании незаконно было списано 226 млн грн", - добавил руководитель "Укртрансгаза".

Однако во второй половине 2020 года право на переуступку этого долга от Укрэнергосбыта получила компания Профи Газ.

По словам Переломы, "была большая вероятность, что эта история будет повторяться бесконечно, ставя под угрозу работу стратегического предприятия".

"Поэтому было принято решение через суд заключить мировое соглашение со всеми участниками процесса. Кроме нас на тот момент это были Укргазенергозбут, Фин-Инвест и Профи-Газ. Газ был передан последний компаний из-за того, что на момент заключения мирового соглашения юридически именно она должна на это право.

Мировое соглашение, согласно законодательству, заключалось с юридическими лицами, а не их владельцами. Суд проверил полномочия лиц, представлявших эти компании, ведь это обязанность именно суда, а не наша как непосредственного участника процесса", - добавил он.

"Руководители Нафтогаза не имеют никакого отношения к этим трем компаниям - аффилированной, опосредованной или прямой", - заверил Перелома.

Напомним:

Хозсуд Киева решениями от 10 и 13 ноября утвердил мировое соглашение, предусматривающее передачу 300 млн кубов газа "Укртрансгаза" пулу фирм, с которыми госкомпания недавно вела ожесточенную борьбу и открыто называла мошенническими.

2 ноября компания "Укртрансгаз" обратилась в Хозяйственный суд Киева с требованием утвердить мировое соглашение, предусматривающее передачу 300 млн кубов газа пулу фирм, с которыми госкомпания недавно вела ожесточенную борьбу и открыто называла мошенническими.

Правление НАК "Нафтогаз Украины" проголосовало за заключение мировой с фирмами, с которыми до недавнего времени вел ожесточенную борьбу и открыто называл мошенническими.

По данным ЭП, до последнего за безуспешными попытками взыскать спорный газ действительно стояли структуры Константина Жеваго, однако недавно ситуация изменилась. Собеседники ЭП в "Нафтогазе" рассказали, что частной фирме удалось сдвинуть ситуацию с места не без помощи киевского бизнесмена Игоря Воронова.

Последний хорошо разбирается в газовых вопросах - ранее он был совладельцем компании "Укргаздобыча". В 2012 году долю Воронова выкупил "Смарт-холдинг" Вадима Новинского.

В проекте соглашения, который есть в распоряжении ЭП, прописан четкий алгоритм передачи газа и возврата средств, хотя "Укртрансгаз" неоднократно называл это списание неправомерным.

Сначала подписанное сторонами соглашение должен утвердить суд. После этого в течение 5 дней с момента вступления мирового соглашения в законную силу "Фин-Инвест" должен вернуть "Укртрансгазу" часть списанных средств - 20,5 млн гривен, а УТГ одновременно передаст компании 30,5 млн кубов газа.

Затем - после выполнения первого пункта - "Фин-Инвест" в течение 10 дней должен перечислить госкомпании еще 80 млн гривен, взамен чего получит 107 млн кубов газа.

Последний шаг - еще 10 дней финкомпания имеет на осуществления третьего транша в размере 125,5 млн гривен. Одновременно "Укртрансгаз" передает последние 166,543 млн кубов газа. Все средства должны быть перечислены на счет "УТГ" в "Укргазбанке".

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Экономическая правда