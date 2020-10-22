"Нафтогаз" готов заключить мировую с компаниями, которые называл "мошенническими"

Правление НАК "Нафтогаз Украины" проголосовало за заключение мировой с фирмами, с которыми до недавнего времени вел ожесточенную борьбу и открыто называл мошенническими.

Об этом сообщил источник ЭП.

Решение отправили на рассмотрение наблюдательного совета.

Ранее сообщалось, что "Укртрансгаз" может в ближайшее время в рамках мирового соглашения отдать 300 млн кубов "спорного" газа пулу фирм.

История с 300 млн кубов газа тянется еще с 90-х - в конце 1999 года малоизвестная ЗАО "Укрэнергосбыт", которая была зарегистрирована в октябре 1998 года, передала государственному предприятию "Укртрансгаз" ("УТГ") 418 млн кубов газа. Топливо последняя должна была поставить потребителям, которых укажет "Укрэнергосбыт".

"Однако, как свидетельствуют данные судебного реестра, госкомпания выполнила свои обязательства не в полном объеме - в газотранспортной системе осталось 305 млн кубов голубого топлива, по которым стороны начали судебный процесс, который в итоге затянется на 20 лет", - говорится в материале.

В 2019 году в конфликте появилась третья сторона - ООО "ФК "Фин-Инвест", которая выкупила у "Укрэнергосбыта" право на получение 305 млн кубов газа. По данным единого государственного реестра юридических лиц, "Фин-Инвест" была зарегистрирована 7 декабрь 2018 года с уставным капиталом 5,05 млн гривен.

"В начале января 2020 года компания получила постановление, которым был изменен способ исполнения решения суда: с обязательства поставить газ (которого физически не существовало - Ред.) на взыскание его эквивалента в размере 2,3 млрд грн. Тогда в "Укртрансгазе" совместные действия "Укрэнергосбыта" и "Фин-инвест" назвали "такими, которые могут иметь признаки мошенничества".

Тем временем частная фирма пошла дальше: совместными усилиями они добились ареста счетов "Укртрансгаза" и списания с них 226 млн гривен, чем существенно ужесточили свою позицию.

Уже 12 марта счета "УТГ" были разблокированы, но почти четверть миллиарда гривен "Укртрансгаза" так никто и не вернул. Госкомпания заверила, что "приложит максимум усилий для возвращения незаконно списанных средств", - говорится в статье.

По данным ЭП, последние шесть месяцев стороны занимались подготовкой "мирового" соглашения, по которому "УТГ" уже в ближайшее время может потерять газа на 2 млрд гривен.

Отмечается, что когда конфликт начал набирать обороты и появилась реальная угроза потерять 300 млн кубов газа или их денежный эквивалент, руководство "Укртрансгаза" вышло в публичную плоскость.

Публично за "дочку" вступился и Андрей Коболев, который впервые озвучил фамилию бенефициара всей этой истории - бизнесмена Константина Жеваго.

"Там есть проблемный разбаланс с группой Жеваго. Из-за которого, между прочим, все счета арестованы и компания, которая получила, с нашей точки зрения, несправедливое и незаконное решение, пытается списать со счетов "Укртрансгаза" десятки миллионов гривен", - заявил Коболев.

Сообщается, что ранее "Укрэнергосбыт" фигурировала в нескольких уголовных делах Генеральной прокуратуры, связанных с выводом средств рефинанса из банка "Финансы и кредит", который принадлежал Константину Жеваго.

По данным ЭП, до последнего за безуспешными попытками взыскать спорный газ действительно стояли структуры Константина Жеваго, однако недавно ситуация изменилась. Собеседники ЭП в "Нафтогазе" рассказали, что частной фирме удалось сдвинуть ситуацию с места не без помощи киевского бизнесмена Игоря Воронова.

Последний хорошо разбирается в газовых вопросах - ранее он был совладельцем компании "Укргаздобыча". В 2012 году долю Воронова выкупил "Смарт-холдинг" Вадима Новинского.

В проекте соглашения, который есть в распоряжении ЭП, прописан четкий алгоритм передачи газа и возврата средств, хотя "Укртрансгаз" неоднократно называл это списание неправомерным.

Сначала подписанное сторонами соглашение должен утвердить суд. После этого в течение 5 дней с момента вступления мирового соглашения в законную силу "Фин-Инвест" должен вернуть "Укртрансгазу" часть списанных средств - 20,5 млн гривен, а УТГ одновременно передаст компании 30,5 млн кубов газа.

Затем - после выполнения первого пункта - "Фин-Инвест" в течение 10 дней должен перечислить госкомпании еще 80 млн гривен, взамен чего получит 107 млн кубов газа.

Последний шаг - еще 10 дней финкомпания имеет на осуществления третьего транша в размере 125,5 млн гривен. Одновременно "Укртрансгаз" передает последние 166,543 млн кубов газа. Все средства должны быть перечислены на счет "УТГ" в "Укргазбанке".

ЭП обратилась в пресс-службу "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" с просьбой рассказать, что происходит с этим делом и почему оно исчезла из публичного пространства. На момент публикации редакция не получила ответ на свой запрос.

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Экономическая правда