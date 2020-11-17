Дело на 2 миллиарда: Суд утвердил мировое соглашение между "дочкой" "Нафтогаза" и "мошенническими" фирмами

Хозсуд Киева решениями от 10 и 13 ноября утвердил мировое соглашение, предусматривающее передачу 300 млн кубов газа "Укртрансгаза" пулу фирм, с которыми госкомпания недавно вела ожесточенную борьбу и открыто называла мошенническими.

Об этом свидетельствуют данные судебного реестра.

В частности, решением от 10 ноября суд предложил сторонам дела - ЧАО "Укрэнергосбыт" и "Укртрансгаз" предоставить в суд документы, подтверждающие полномочия на право подписания от имени юридического лица мирового соглашения, а также установить срок на представление указанных документов - 7 дней со дня вручения постановления.

Решением от 13 ноября суд удовлетворил иск Бандолы А.А. об утверждении мирового соглашения между "Укртрансгазом", "Укрэнергосбытом" и "Финансовой компанией "Фин-Инвест".

Предполагается, что после утверждения судом мирового соглашения в течение 5 дней с момента вступления мирового соглашения в законную силу "Фин-Инвест" должен вернуть "Укртрансгазу" часть списанных средств - 20,5 млн гривен, а УТГ одновременно передаст компании 30,5 млн кубов газа.

Затем - после выполнения первого пункта - "Фин-Инвест" в течение 10 дней должен перечислить госкомпании еще 80 млн гривен, взамен чего получит 107 млн ​​кубов газа.

Последний шаг - еще 10 дней финкомпания имеет на осуществления третьего транша в размере 125,5 млн гривен. Одновременно "Укртрансгаз" передает последние 166,543 млн кубов газа. Все средства должны быть перечислены на счет "УТГ" в "Укргазбанке".

Напомним:

2 ноября компания "Укртрансгаз" обратилась в Хозяйственный суд Киева с требованием утвердить мировое соглашение, предусматривающее передачу 300 млн кубов газа пулу фирм, с которыми госкомпания недавно вела ожесточенную борьбу и открыто называла мошенническими.

Правление НАК "Нафтогаз Украины" проголосовало за заключение мировой с фирмами, с которыми до недавнего времени вел ожесточенную борьбу и открыто называл мошенническими.

По данным ЭП, до последнего за безуспешными попытками взыскать спорный газ действительно стояли структуры Константина Жеваго, однако недавно ситуация изменилась. Собеседники ЭП в "Нафтогазе" рассказали, что частной фирме удалось сдвинуть ситуацию с места не без помощи киевского бизнесмена Игоря Воронова.

Последний хорошо разбирается в газовых вопросах - ранее он был совладельцем компании "Укргаздобыча". В 2012 году долю Воронова выкупил "Смарт-холдинг" Вадима Новинского.

В проекте соглашения, который есть в распоряжении ЭП, прописан четкий алгоритм передачи газа и возврата средств, хотя "Укртрансгаз" неоднократно называл это списание неправомерным.

Сначала подписанное сторонами соглашение должен утвердить суд. После этого в течение 5 дней с момента вступления мирового соглашения в законную силу "Фин-Инвест" должен вернуть "Укртрансгазу" часть списанных средств - 20,5 млн гривен, а УТГ одновременно передаст компании 30,5 млн кубов газа.

Затем - после выполнения первого пункта - "Фин-Инвест" в течение 10 дней должен перечислить госкомпании еще 80 млн гривен, взамен чего получит 107 млн кубов газа.

Последний шаг - еще 10 дней финкомпания имеет на осуществления третьего транша в размере 125,5 млн гривен. Одновременно "Укртрансгаз" передает последние 166,543 млн кубов газа. Все средства должны быть перечислены на счет "УТГ" в "Укргазбанке".

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Экономическая правда