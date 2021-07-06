"Укрзализныця" разместит 5-летние евробонды на 300 миллионов долларов – СМИ
"Укрзализныця" планирует выпуск пятилетних еврооблигаций на сумму 300 млн долларов, организаторами выпуска назначены J.P. Morgan и Dragon Capital.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в банковских кругах.
По словам источника, серия звонков с инвесторами начинается во вторник.
В середине июня агентство S&P изменило прогноз кредитного рейтинга "Укрзализныци" с "негативного" на "позитивный" в связи с финализацией в мае соглашения с АО "Сбербанк" о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком.
"Мы ожидаем, что УЗ сделает своевременную выплату последнего платежа в размере 50 млн долл по еврооблигациям 2021 года в сентябре. Поэтому мы подтвердили наш долгосрочный кредитный рейтинг эмитента "CCC" и удалили его из списка CreditWatch, куда он был помещен с отрицательными последствиями 21 апреля", - отмечало агентство.
Напоминаем:
Одно из ведущих мировых рейтинговых агентств Standard&Poor's изменило прогноз кредитного рейтинга АО "Укрзализныця" с "негативного" на "позитивный".
Международное рейтинговое агентство S & P Global Ratings понизило кредитный рейтинг "Укрзализныци" с уровня "В-" до "ССС" в связи с увеличением рисков рефинансирования.
Тогда в УЗ заявили, что работают над рефинансированием долга, который "негативно повлиял на кредитный рейтинг компании".
Позже "Укрзализныця" договорилась об изменении графика погашения задолженности перед "Сбербанком", что позволит УЗ сбалансировать нагрузку на ликвидность компании.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua