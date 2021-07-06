"Укрзализныця" разместит 5-летние евробонды на 300 миллионов долларов – СМИ

"Укрзализныця" планирует выпуск пятилетних еврооблигаций на сумму 300 млн долларов, организаторами выпуска назначены J.P. Morgan и Dragon Capital.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в банковских кругах.

По словам источника, серия звонков с инвесторами начинается во вторник.

В середине июня агентство S&P изменило прогноз кредитного рейтинга "Укрзализныци" с "негативного" на "позитивный" в связи с финализацией в мае соглашения с АО "Сбербанк" о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком.

"Мы ожидаем, что УЗ сделает своевременную выплату последнего платежа в размере 50 млн долл по еврооблигациям 2021 года в сентябре. Поэтому мы подтвердили наш долгосрочный кредитный рейтинг эмитента "CCC" и удалили его из списка CreditWatch, куда он был помещен с отрицательными последствиями 21 апреля", - отмечало агентство.

Напоминаем:

Одно из ведущих мировых рейтинговых агентств Standard&Poor's изменило прогноз кредитного рейтинга АО "Укрзализныця" с "негативного" на "позитивный".

Международное рейтинговое агентство S & P Global Ratings понизило кредитный рейтинг "Укрзализныци" с уровня "В-" до "ССС" в связи с увеличением рисков рефинансирования.

Тогда в УЗ заявили, что работают над рефинансированием долга, который "негативно повлиял на кредитный рейтинг компании".

Позже "Укрзализныця" договорилась об изменении графика погашения задолженности перед "Сбербанком", что позволит УЗ сбалансировать нагрузку на ликвидность компании.