S&P улучшило прогноз кредитного рейтинга "Укрзализныци"

Одно из ведущих мировых рейтинговых агентств Standard&Poor's изменило прогноз кредитного рейтинга АО "Укрзализныця" с "негативного" на "позитивный".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Это указывает на положительное влияние на инвестиционную привлекательность общества недавней сделки по управлению финансовым долгом.

Так, в сообщении агентства говорится, что позитивный прогноз отражает потенциал для повышения кредитного рейтинга после рефинансирования задолженности, подлежащей погашению в ближайшие 12 месяцев, а также об исключении рейтинга из списка CreditWatch, что в свою очередь было индикатором ожидания дальнейших шагов компании по управлению долгом", - говорится в сообщении.

В УЗ напомнили, что в конце мая финализировали соглашение с АО "Сбербанк" по частичному изменению графика погашения задолженности перед банком, а также существенно улучшили условия этих кредитов.

"Кредиты от этого банка были привлечены железными дорогами Украины с целью финансирования подготовки инфраструктуры по проведению финальной части чемпионата Украины по футболу "Евро-2012".

Укрзализныця работает над несколькими вариантами рефинансирования долга от АО "Сбербанк", которые будут реализованы при благоприятной рыночной конъюнктуре. Общество, как участник международного рынка капиталов, продолжает следовать ранее заявленному принципу ответственного отношения к своим долговым обязательствам, и все взятые долговые обязательства выполняет в полной мере", - говорится в позиции УЗ.

Напоминаем:

Международное рейтинговое агентство S & P Global Ratings понизило кредитный рейтинг "Укрзализныци" с уровня "В-" до "ССС" в связи с увеличением рисков рефинансирования.

Тогда в УЗ заявили, что работают над рефинансированием долга, который "негативно повлиял на кредитный рейтинг компании".

Позже "Укрзализныця" договорилась об изменении графика погашения задолженности перед "Сбербанком", что позволит УЗ сбалансировать нагрузку на ликвидность компании.

Экономическая правда