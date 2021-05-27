"Укрзализныця" договорилась о переносе срока погашения долга "Сбербанку"

"Укрзализныця" договорилась об изменении графика погашения задолженности перед "Сбербанком", что позволит УЗ сбалансировать нагрузку на ликвидность компании.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Благодаря переносу срока погашения большей части долга, который приходился к погашению на май текущего года, существенно сбалансировано денежный поток и нагрузки на ликвидность "Укрзализныци", – отмечают в компании.

Для этого "Укрзализныця" воспользовалась возможностями, предоставленными НБУ путем продления срока действия постановления от 4 июня 2020 года №73 "О некоторых вопросах деятельности банков и банковских групп" до 31 декабря 2021 года.

"При этом с кредитором достигнуто соглашение по постепенному снижению стоимости финансирования. Компания оставляет за собой намерение осуществить дальнейшее рефинансирование этого долга, привлекая финансирование с международного рынка капиталов или одного из украинских банков", - отметили в "Укрзализныце".

В компании также отметили, что изменение условий финансирования стало возможным благодаря конструктивной позиции кредитора и "Укрзализныци", а также благодаря поддержке Нацбанка и Министерства финансов, которые поддерживают реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия пандемии на транспортный сектор экономики.

Напоминаем:

Международное рейтинговое агентство S & P Global Ratings понизило кредитный рейтинг "Укрзализныци" с уровня "В-" до "ССС" в связи с увеличением рисков рефинансирования.

Тогда в УЗ заявили, что работают над рефинансированием долга, который "негативно повлиял на кредитный рейтинг компании".

"Единственным фактором этого решения является приближение в COVID-ных обстоятельствах сроков погашения части кредита в пользу АО" Сбербанк ", что приходится на 30 мая текущего года", - заявили тогда в УЗ и добавили, что работают над вариантами рефинансирования этого долга и не допустит невыполнение обязательств по заимствованиям.