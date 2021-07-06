В ГФС объяснили возобновление работы сети АЗС Glusco

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По решению районного суда Харькова, разрешается открыть резервуары с топливом на тех АЗС, где по результатам экспертизы какие топлива соответствует ГСТУ а где нет - делать это запрещено.

Об этом пояснили в ГФС, комментируя возобновление работы сети АЗС Glusco.

Отмечается, что районный суд Харькова вынес постановление, отменяющее арест на часть имущества фигурантов уголовного производства.

Фискалы заявляют, что арест действовал и действует только на имущество, в том числе горюче-смазочные материалы, а не на сами АЗС и их деятельность.

"Обыски на АЗС проводились поскольку некоторые предприятия организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины, в том числе из территории РФ, нефтепродуктов - топлива, с использованием морских судов, скрывая реальные объемы импорта.

Арест был наложен, поскольку фигуранты производства занимались подпольной продажей низкокачественного горючего. Существование такой схемы позволило злоумышленникам уклониться от уплаты налогов на сумму около 240 млн грн", - добавили в ГФС.

В ведомстве добавили, что досудебное следствие продолжается.

Напомним:

11 марта 2021 года Служба безопасности Украины заявила о разоблачении масштабной сделки по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов и провела массовые обыски на объектах сети станций горючего Glusco.

5 июля в СМИ появилась информация о запуске работы автозаправочных станций сети Glusco, что уже более трех месяцев назад прекратил реализацию нефтепродуктов - в компании объяснили это технологический запуском для проверки оборудования.

С апреля компания Proton Energy Group S.A., в которую входит связанная с Виктором Медведчуком сеть Glusco, остановила поставки продукции на украинский рынок - один из крупнейших партнеров компании, Wexler, уже заявил об остановке поставок российского дизтоплива.

Азербайджанская компания Socar и владелец украинской сети АЗС Glusco Нисан Моисеев находятся в завершающей стадии переговоров о продаже актива.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нафпродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.

Компания Socar New Enegry осуществила первую поставку дизтоплива производства "Роснефти" в Украину.

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Экономичнская правда