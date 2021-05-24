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"Роснефть" возобновила поставки дизтоплива в Украину – СМИ

Понедельник, 24 мая 2021, 19:05
 

Компания Socar New Enegry осуществила первую поставку дизтоплива производства "Роснефти" в Украину.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на участников рынка.

"Ресурс объемом около 2 тыс т был импортирован в адрес компании из группы ОККО", - рассказал собеседник издания, добавив, что поставка будет растаможена до конца 24 мая.

По информации источников издания, квота нового оператора на май составляет более 100 тыс тонн и 12 тыс т сжиженного газа. Однако участники рынка ранее заявляли, что вероятным периодом начала поставок может стать только начало июня.

Напоминаем:

Ранее государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нафпродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.

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Роснефть Украина АЗС нефтепродукты топливо

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