"Роснефть" возобновила поставки дизтоплива в Украину – СМИ
Компания Socar New Enegry осуществила первую поставку дизтоплива производства "Роснефти" в Украину.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на участников рынка.
"Ресурс объемом около 2 тыс т был импортирован в адрес компании из группы ОККО", - рассказал собеседник издания, добавив, что поставка будет растаможена до конца 24 мая.
По информации источников издания, квота нового оператора на май составляет более 100 тыс тонн и 12 тыс т сжиженного газа. Однако участники рынка ранее заявляли, что вероятным периодом начала поставок может стать только начало июня.
Напоминаем:
Ранее государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нафпродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.
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