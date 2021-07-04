Новости выходных: НКРЕКП VS ДТЭК на рынке электроэнергии

Про нефть. Министры стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, завершили пятничную встречу без резолюции, а в понедельник они снова встретятся по политике добычи нефти.

Про бюджет. В конце апреля депутаты внесли изменения в закон о госбюджете, увеличив как доходы, так и расходы бюджета, согласно этим изменениям, в мае Минфин пересмотрел бюджетную роспись и повысил месячный план налоговых поступлений в бюджет и появились новые программы расходов.

Про электроэнергию. Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) на 4 июля снизилась до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч, что на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля.

5 июля цена повысилась на 18,6% – до 505,68 грн/МВт-ч по сравнению с данными днем раньше.

Про ДТЭК. Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) заявила об играх со спросом и предложением, что в конечном итоге влияет на цену, заявив, что в основном этим занималась компания Д.Трейдинг из группы ДТЭК.