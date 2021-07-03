Электроэнергия в пике: цена "на сутки вперед" снизилась до исторического минимума в 2021

Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) на 4 июля снизилась до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч, что на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ГП "Оператор рынка", передает "Интерфакс-Украина".

Таким образом, цена электроэнергии продолжает падение три дня подряд, снизившись с 1450,65 грн/МВт-ч на 1 июля.

При этом объем РСВ снизился до 44,9 тыс. МВт с 81,58 тыс. МВт-ч на 1 июля. В сравнении с 3 июля он вырос на 2 тыс. МВт-ч.

Напоминаем:

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) заявила об играх со спросом и предложением, что в конечном итоге влияет на цену, заявив, что в основном этим занималась компания Д.Трейдинг из группы ДТЭК.

В регуляторе отметили, что нетипичное поведение участников рынка вызывает серьезные вопросы и подтверждает проблему избыточного рыночной власти отдельных игроков, которые могут снижать цену РДН (путем уменьшения спроса) или повышать цену РДН (путем уменьшения предложения и увеличение спроса), используя такие действия, в том числе, для давления на органы власти с целью реализации своих неправомерных требований.

Компания Д.Трейдинг призвала регулятор навести порядок на новом рынке электроэнергии в соответствии с европейскими стандартами работы и устранить манипуляции и спекуляции.