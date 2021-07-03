ОПЕК+ завершила встречу в пятницу без сделки, чтобы договориться в понедельник о политике добычи нефти

Министры стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, завершили пятничную встречу без резолюции, а в понедельник они снова встретятся по политике добычи нефти.

Об этом сообщает cnbc.

ОПЕК + провел в пятницу во второй половине дня видеоконференцию, чтобы решить, оставить ли политику добычи неизменной или увеличить объемы поставок. За исключением Объединенных Арабских Эмиратов, согласилась на смягчение сокращений и их продление до конца следующего года, сообщает Reuters со ссылкой на источник в ОПЕК +. ОАЭ заявили, что продление является условием пересмотра их базового уровня добычи, сообщает Reuters.

Цены на нефть изменились на фоне этих новостей, немного повысившись в четверг перед тем, как потерять импульс в пятницу, поскольку трейдеры переваривали последствия. Международные фьючерсы на нефть марки Brent торговались по 76,03 доллара за баррель, что на 0,2% выше за сессию, в то время как фьючерсы на нефть марки US West Texas Intermediate в пятницу упали на 7 центов до 75,16 доллара за баррель.

Альянс ОПЕК в принципе согласился увеличить предложение на 400000 баррелей в день с августа по декабрь 2021 года, чтобы удовлетворить растущий спрос, сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники ОПЕК +.

По данным агенства, глава ОПЕК Саудовская Аравия и Россия, не входящая в ОПЕК, также предложили продлить срок сокращений до конца 2022 года.

Однако агентство Reuters сообщило, что ОАЭ выступили против этих планов на том основании, что ОПЕК + должна изменить базовый уровень для сокращений, фактически увеличив свою квоту на добычу.

Напоминаем:

Цены на нефть выросли более чем на 45% с начала года в первой половине года, чему способствовали развертывание вакцины против Covid-19, постепенное ослабление мер изоляции и массовое сокращение производства со стороны ОПЕК +.