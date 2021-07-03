В энергорегуляторе намекнули, что передадут антимонопольщикам информацию про "чрезмерную власть" ДТЭК

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) заявила об играх со спросом и предложением, что в конечном итоге влияет на цену, заявив, что в основном этим занималась компания Д.Трейдинг из группы ДТЭК.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

В заявлении говорится, что в первые дни июля 2021 на рынке "на сутки вперед" (РСВ) наблюдается резкое снижение цены, вызванное выводом спроса с рынка "на сутки вперед" на рынок двусторонних договоров (РДД).

Объем РДН 02.07.2021 из-за снижения спроса уменьшился на 32293 МВт·ч или на 40% к уровню 47943 МВт·ч, как следствие, средневзвешенная цена РДН уменьшилась на 29% до уровня 1034,5 грн/МВт·ч. В то же время, наблюдается существенный рост объема РДД.

"Такое резкое снижение спроса произошло из-за уменьшения закупки электроэнергии на РСВ некоторыми участниками рынка и, прежде всего, компанией Д.Трейдинг (группа ДТЭК). В частности, "Д.Трейдинг" уменьшила закупку электроэнергии на РСВ на 74%, одновременно увеличив объемы закупки на РДД у связанных лиц", - говорится в заявлении.

В регуляторе отметили, что нетипичное поведение участников рынка вызывает серьезные вопросы и подтверждает проблему избыточного рыночной власти отдельных игроков, которые могут снижать цену РДН (путем уменьшения спроса) или повышать цену РДН (путем уменьшения предложения и увеличение спроса), используя такие действия, в том числе, для давления на органы власти с целью реализации своих неправомерных требований.

По их словам, такая чрезмерная власть отдельных игроков на рынке электрической энергии несет угрозу его эффективному, конкурентной и стабильному функционированию.

Поскольку по мнению НКРЕКП данная проблематика находится в плоскости конкурентного законодательства, поэтому в ближайшее время соответствующая информация будет предоставлена ​​Антимонопольному комитету для проведения расследования, заявили там.

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В Украине цена поставки электроэнергии привязана к цене РСВ.