Новости 30 июля: в Министерстве назвали цену гектара земли, временное руководство на УЗ

О Нафтогазе. В НАК "Нафтогаз Украины" утверждают, что заявление председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Бруно Лескуа о том, что Наблюдательный совет не принимал решения о выплате премий правлению за 2021 авансом, является недостоверной

Об электроэнергии. В НБУ прогнозируют повышение цен на электроэнергию для населения в 3 квартале 2021 году, в 2022-2023 годах темпы роста цен на электроэнергию будут одними из самых высоких среди компонентов инфляции.

Об Укрзализныце. Совет нацбезопасности инициирует введение временного руководства на Укрзализныце до избрания председателя правления и формирование полноценных органов управления общества за критического состояния предприятия, представляет угрозу нацбезопасности

О газе. За неделю 23-30 июля средняя цена автогаза в сетях АЗС повысилась на 20 коп / л – до рекордных за всю историю наблюдения 16,86 грн / л.

О земле. За месяц работы рынка земли уже заключили 2901 договор, общая сумма которых составила 210 млн грн - один гектар, по подсчетам Минагрополитики, стоит 40 тысяч грн

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Что такое украинский апсайкл-проект Bettter, одежду которого иностранцы раскупают за считанные часы, и как его основательница Юлия Пелипас популяризирует через бренд ответственное потребление и вторичную переработку.