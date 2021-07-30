Секонд-хенд за 1000 євро. Як українська стилістка переробляє старий одяг і продає його по всьому світу

Два роки тому міжнародна стилістка і колишня fashion-директорка журналу Vogue Ukraine Юлія Пеліпас запустила власний бренд одягу – Bettter, який виготовляють, перешиваючи і стилізуючи одяг із секонд-хенду і стоків.

Цінник на комплект фактично переробленого вбрання стартує від 500 євро.

"Це години ручної роботи, які кратно перевищують виробничі цикли, де пошив одиниці товару дублюється п’ятсот чи тисячу разів. У нас кожна одиниця шиється один раз. Ми працюємо з розмірами, щоб людина з будь-якими пропорціями тіла виглядала в цьому одязі гарно", – пояснює Пеліпас причину встановленої вартості одягу.

Незважаючи на те, що вся сировина для переробки купується в Україні, а саме виробництво одягу розташоване в Києві, українців серед покупців небагато. Одяг розкуповують переважно люди із США та Азії. Зазвичай, за кілька годин.

"Для українського споживача буде навіть трохи дивно купувати в Bettter, коли він самостійно може купити річ на секонд-хенді, перешити і носити", – говорить власниця бренду.

Втім інтерес Юлії Пеліпас не у збільшенні обсягів продажів та отриманні високих прибутків.

Її головна мета – популяризація ідеї відповідального споживання й вторинної переробки сировини. Поки що разом з нею над реалізацією цієї мети працює 35 людей.

Від редакції. Малий та середній бізнес формує понад половину економіки України. Його представники не мають можливості лобіювати власні інтереси, як це робить великий бізнес, але вони завжди пристосовуються до умов та знаходять нові шляхи для розвитку. ЕП підтримує та розділяє принципи, якими керуються представники малого та середнього бізнесу в постійному прагненні до зростання. Тому редакція ділитиметься з читачами цікавими історіями його представників. Це не будуть історії про приголомшливий успіх та великі статки. Це будуть історії про те, як закохані у свою справу українці крок за кроком розвиваються, працюють самі, дають роботу іншим та діляться своїм досвідом.

В основі ідеї – екологічна проблема перевиробництва одягу

Філософія бренду одягу Bettter – популяризація ідеї відповідального споживання й вторинної переробки сировини.

"Близько 17 років я працювала на ринку моди в міжнародному контексті. За всі ці роки з’явилася велика експертиза. Не лише позитивні речі, а й проблеми. Мода перестала обслуговувати людей з точки зору базової практичності і стала призводити до нездорового фешинізму (надмірне захоплення купівлею останніх новинок одягу. – ЕП) й великої екологічної біди", – каже засновниця бренду.

Юлія Пеліпас. "Ми хочемо, щоб не тільки ринок навчився виробляти продукт по-новому, а й споживач побачив цінність у тих речах, до яких він раніше відчував огиду і нерозуміння" джерело: instagram

Останні кілька років вона обдумувала ідею – як виготовлятися одяг, щоб врятувати планету від його перевиробництва, та прийшла до ідеї редизайну вже готового одягу.

"Досить довго ця концепція формувалася в теорії. Я вивчала кейси, які існують, і прийшла до висновку, що апсайклінг (ремонт і редизайн одягу. – ЕП) в основному розвивається як течія дуже сурогатна, або це щось таке зовсім домашнє у бабусь і дівчат у підворотнях. Або це щось божевільне і непридатне для життя", – каже Юлія Пеліпас.

Після того як стилістка не знайшла жодного прикладу, у якому апсайклінг застосовується у функціональному контексті, вона вирішила створити платформу, яка надаватиме нове життя старому одягу.

"Ми хочемо задати тренд, щоб не тільки ринок навчився виробляти продукт по-новому, а й споживач побачив цінність у тих речах, до яких він раніше відчував огиду і нерозуміння", – підкреслює засновниця Bettter.

З самого початку платформа створювалась швидше на зміну ставлення до одягу ніж на отримання високих прибутків.

Хоча власниця не розкриває інформацію про обсяг інвестицій, зазначаючи що мова йде про невеликі гроші, за два роки роботи компанія не окупила початкові вкладення. До рівня окупності вона лише наближається.

Допомагає Юлії розвивати бренд засновник monobank та екс-міністр Дмитро Дубілет.

"Юридично закріпленої ролі у Дмитра немає. Це доленосна історія. Ми з ним пара і він допомагає мені розвивати бренд. Це людина, у якої великий бізнес-бекграунд, розуміння, як створювати проєкти", – говорить Пеліпас.

Цінник від 500 євро

Одяг після редизайну коштує від 500 євро до 1000 євро. За ці гроші покупець отримує комплект одягу, у якому частіше за все дві сорочки, футболка і костюм.

Вартість комплекту визначається індивідуально і залежить від обсягу роботи і виду використаного матеріалу. Засновниця Bettter зазначає, що собівартість одиниці товару зараз така, що не дозволяє ставити цінник нижче.

Одяг перешивають, використовуючи стокову тканину і стокову фурнітуру гарної якості джерело: bettter

"Коли великі фабрики шиють 1000 костюмів, то вони можуть знизити собівартість умовно до 100 гривень. Коли ми окремо шиємо один костюм, не повторюючи його, то це зовсім інша собівартість речі", – каже Пеліпас.

Найбільшу частку у вартості одягу займають індивідуальний пошив, якісна фурнітура і додаткові матеріали, які використовують для того, щоб речі із майже непридатного стану перетворити в одяг, який прослужить ще не один сезон.

"Я не буду розкладати логістику, трансфери, комунальні послуги, оплату праці та хороші соціальні умови працівників компанії. Це одна частина собівартості одягу. Інша частина – пошив кожної одиниці одягу окремо, який багато коштує", – каже Юлія Пеліпас.

Одяг перешивають, використовуючи стокову тканину і стокову фурнітуру гарної якості. Дизайном займається особисто власниця бренду. Щоб гарантувати якість, у старому одязі доводиться перешивати майже кожен шов.

Одяг продають через інтернет-магазин, який щоправда має інтерфейс англійською мовою. Частка української аудиторії, яка купує одяг бренду – невелика.

"Переважно це США, Азія, багато європейських країн, Росія багато купує. Українські клієнти, на моє здивування, складають приблизно сьому частину від усіх. Цьому є пояснення — для українського споживача секонд-хенд — це не новинка. Я сама прийшла з того сегменту споживачів, які 70-80% свого гардеробу формують на секонд-хенді", — розповідає Юлія Пеліпас.

Перша колекція одягу, яку представили два роки тому, була розпродана за один день після відкриття продажів на сайті. В майбутньому час розпродажу скоротився ще більше.

"Ми робимо e-mail розсилку з точним часом запуску продажу. Останні колекції в нас продавалися за годину-дві після старту", – каже засновниця Bettter.

Висока швидкість купівлі одягу пояснюється відносно малою кількістю комплектів. Зазвичай, за місяць в Bettter виготовляють близько 50 костюмів.

Кожна річ має історію

Кожна річ з комплекту має паспорт, у якому вказується вся інформація, яку вдалося знайти про цей одяг – де його придбали, у кого, на якому ринку та в якій країні його виготовили.

"Якщо ми придбали річ на Лісовому ринку, то ми це вказуємо, зазначаємо, де її виготовили. Часто виробники приховують інформацію, де річ була виготовлена чи придбана. Паспорт – це інструмент, через який ми дотримуємося прозорості у всіх етапах виробництва", – каже Юлія Пеліпас.

"Знайти якісні вживані речі непросто, тому у компанії створили спеціальний відділ для цього". джерело: bettter

Better співпрацює з платформою Circular Fashion Summit, яка допомагає відслідковувати шлях одягу від покупця, всіх перепродавців, щоб споживач точно знав, у кого ця річ була і навіть міг зв’язатися з цими людьми.

"Це нова віха у моді. Таким чином є шанс позбавитися від "екологічного расизму", коли річ виготовляється в країні з великими порушеннями соціальних умов праці, а на етикетці вказується, що вона була виготовлена в іншій країні, щоб не псувати репутацію бренду", – говорить Юлія Пеліпас.

Знайти якісні вживані речі непросто, тому у компанії створили спеціальний відділ для цього.

"У нашого відділу поставок є ціла система джерел, через які ми купуємо речі. Це і секонд-хенди, і приватні продажі на OLX, і комунікація з магазинами, фабриками, аж до ринку в Чернівцях. Тобто, з усіма точками продаж, у яких може бути Dead Stock (одяг і взуття, які після купівлі жодного разу не одягались. – ЕП) або речі повторного споживання", – каже засновниця Bettter.

З вересня Bettter запускає новий формат роботи і буде шити одяг лише на замовлення. джерело: bettter

У майбутньому в компанії планують більше працювати із Dead Stock, бо саме він, за словами Юлії Пеліпас, є значно більшою проблемою, ніж секонд-хенд.

Велика кількість речей просто лежать або спалюються після того, як їх ніхто не купив, а тим часом виготовляється все новий і новий одяг.

У Bettter є внутрішні критерії до відбору одягу для подальшого використання. Вони, в основному, стосуються зовнішнього вигляду речей.

"Я стиліст і візіонер платформи, тому для мене не останнє місце займає смак, стиль речі і її зовнішній вигляд. Нам важливо, щоб це була унікальна річ. Ми закуповуємо речі з не екологічних тканин. Але оскільки ця річ вже вироблена, то ми вважаємо, що подальше її використання є більш екологічним, ніж потрапляння у смітник", – каже Пеліпас.

При виборі речей для купівлі бренд не має значення. Це може бути відома фабрика або ноунейм, чи одяг, пошитий бабусею і знайдений на секонд-хенді.

3D-розміри одягу і пошив за передзамовленням

З вересня Bettter запускає новий формат роботи і буде шити одяг лише на замовлення.

"Ми прийняли рішення не шити партію до старту продаж, а лише експериментальний зразок для публікації на сайті. Клієнтам пропонуємо залишити 3D-аватар, щоб зняти метрики. Ми хочемо виробляти одяг індивідуально під конкретні параметри людини", – говорить Юлія Пеліпас.

Технологію для створення 3D-аватару з розмірами одягу надає компанія 3DLOOK, яку заснували одесити, але наразі вона вже стала міжнародною та її головний офіс у Каліфорнії.

"Вони створили технологію, за допомогою якої можна зробити дві фотографії і отримати близько 70 метрик для виробництва одягу. Їх уже інтегрувала велика кількість міжнародних брендів", – каже Юлія.

Компанія планує співпрацювати з міжнародними онлайн-майданчиками для продажу та розвивати свою платформу. Фізичних магазинів у бренду не буде. джерело: bettter

Надалі у планах – відкривати RND-офіси, щоб виготовляти речі там, де закуповується сировина. Так не витрачатимуться ресурси на доставку.

Скоро такий центр відкриється в Києві. Це буде публічний простір з бібліотекою, де в тому числі будуть проводити лекції і освітні програми, а також лабораторія, де навчатимуть тих, хто хоче працювати у сфері апсайклінгу одягу.

Колекції одягу продаватимуться лише онлайн. Компанія планує співпрацювати з міжнародними онлайн-майданчиками для продажу та розвивати свою платформу. Фізичних магазинів у бренду не буде.