"Опасные процессы в финансовой деятельности": Данилов анонсировал кардинальные кадровые изменения в УЗ

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил об опасных процессы в финансовой деятельности "Укрзализныци" и не исключил принятия кардинальных кадровых решений в компании.

Об этом он сказал во время брифинга по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны в пятницу.

"Мы обращаем внимание, что в работе "Укрзализныци" на сегодня происходят довольно опасные процессы с точки зрения финансовой деятельности, в обеспечении устойчивого функционирования этой системы", - отметил Данилов.

"СНБО принял протокольное поручение Кабмину разобраться с состоянием дел и в случае необходимости принять кардинальные в том числе кадровые решения по этому вопросу", - добавил он.

Напоминаем:

В конце апреля Временная следственная комиссия Верховной Рады призвала Кабмин уволить всех членов правления "Укрзализныци" вместе с исполняющим обязанности председателя правления Иваном Юриком и начать поиск новых членов Наблюдательного совета.

До этого следственная комиссия заявила, что финансовый план Укрзализныци на 2021 является нереальным к выполнению из-за завышенных показателей по перевозкам.

Наблюдательный совет УЗ в апреле принял решение начать конкурсный отбор кандидата на должность постоянного председателя правления компании.

Кабмин на заседании 17 марта поддержал досрочное прекращение полномочий председателя правления Укрзализныци Владимира Жмака, и.о. председателя правления стал Иван Юрик.

Николай Топалов, ЭП