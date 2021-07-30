Гривня на закрытии межбанка укрепилась
30 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,78 - 26,80 гривни;
Евро - 31,82 - 31,84 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,78 - 26,96 гривни. Евро покупают по 31,68 гривни, продают по 32,01 гривни
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,90 - 26,97 гривни, евро - 31,76 - 31,89 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 30 июля на уровне 26,89 гривни.
30 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни.
29 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,89 - 26,91 гривни.
29 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни.
Экономическая правда
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