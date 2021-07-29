Курс валют на 29 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
29 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,89 — 26,91 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,89 — 26,91 гривні;
Євро — 31,89 — 31,92 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,83 — 27,03 гривні. Євро купують за 31,65 гривні, продають за 31,99 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,92 – 26,98 гривні, євро – 31,77 – 31,87 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок та встановив його на 29 липня на рівні 26,86 гривні.
28 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 — 26,94 гривні.
Економічна правда
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