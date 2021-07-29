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Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро

Четверг, 29 июля 2021, 19:10
 
фото: нбу

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 30 июля на уровне 26,89 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,92 грн (на 29 июля - 31,70 гривни).

Напоминаем:

29 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,89 - 26,91 гривни.

29 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек и установил его на 29 июля на уровне 26,86 гривни.

Экономическая правда

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