Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро

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Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 30 июля на уровне 26,89 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,92 грн (на 29 июля - 31,70 гривни).

Напоминаем:

29 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,89 - 26,91 гривни.

29 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек и установил его на 29 июля на уровне 26,86 гривни.

Экономическая правда