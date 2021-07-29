Гривна стабильна на закрытии межбанка

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29 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,86 - 26,88 гривни;

Евро - 31,91 - 31,93 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,82 - 27,01 гривни. Евро покупают по 31,68 гривни, продают по 32,01 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,91 - 26,95 гривни, евро - 31,76 - 31,87 гривни.

Напоминаем:

29 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,89 - 26,91 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек и установил его на 29 июля на уровне 26,86 гривни.

Экономическая правда