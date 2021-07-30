Курс валют на 30 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки
30 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,81 - 26,83 гривни;
Евро - 31,89 - 31,91 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,80 - 26,98 гривни. Евро покупают по 31,68 гривни, продают по 32,02 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,02 - 26,92 гривни, евро - 31,76 - 31,96 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 30 июля на уровне 26,89 гривни.
29 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,89 - 26,91 гривни.
29 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни.
Экономическая правда
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