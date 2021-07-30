В НБУ прогнозируют рост цен на электроэнергию для населения несколько лет подряд

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В НБУ прогнозируют повышение цен на электроэнергию для населения в 3 квартале 2021 году, а в 2022-2023 годах темпы роста цен на электроэнергию будут одними из самых высоких среди компонентов инфляции.

Об этом говорится в инфляционной отчете НБУ за июль 2021 года.

"Ожидается, что в третьем квартале 2021 года вырастут цены на электроэнергию для населения с дифференцированными тарифами в зависимости от объемов потребления.

Такое повышение придаст 0.3 в. п. вклада в индекс потребительских цен", - прогнозируют в НБУ.

"В 2022-2023 годах темпы роста цен на электроэнергию также будут одними из самых высоких среди компонентов инфляции из-за приведение их к экономически обоснованному уровню", - подчеркнули в регуляторе.

В то же время в НБУ прогнозируют, что по итогам 2021 года средневзвешенная цена газа будет близкой к текущей "благодаря внедрению годовых тарифных планов для населения".

"Однако тарифы на отопление и ГВС повысятся, поскольку они не корректировались в 2020 году.

Другие жилищно-коммунальные услуги также подорожают под влиянием увеличения заработных плат работникам и других производственных затрат", - резюмировали в НБУ.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время заседания Совета нацбезопасности и обороны рассмотрят вопрос тарифов на электроэнергию.

Президент Владимир Зеленский назвал фейковой информацию о росте с 1 августа цены на электроэнергию для населения.

Кабинет Министров на заседании 28 июля утвердил постановление, которым продлил до 31 августа спецобязательства отпускать населению электроэнергию по тарифу 1,68 грн / кВт-час.

Глава Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк рассказал, что нет другого выхода, кроме как выравнивать постепенно тариф на электроэнергию для потребителей и промышленности – вскоре должно быть принято решение о механизме.

Минэнерго рассчитывает запустить новую модель спецобязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения с 1 августа.

Кабмин своим постановлением продлил действие спецобязательств участников рынка электроэнергии до 1 августа, поэтому к этой дате тариф для населения останется на уровне 1,68 грн за кВт-час.

Экономическая правда