СНБО рассмотрит вопрос тарифов на электроэнергию для населения – Зеленский

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Президент Владимир Зеленский заявил, что во время заседания Совета нацбезопасности и обороны рассмотрят вопрос тарифов на электроэнергию.

Об этом он сказал во время форума "Украина 30. Децентрализация", отвечая на вопросы журналистов.

"Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию не поднимались для людей", - сказал президент.

"Это вопрос очень серьезный и вскоре мы проинформируем общество. Я просил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, чтобы люди поняли, что с 1 августа "сюрпризов" для общества не будет", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о вероятном повышении цен на электроэнергию для людей с 1 августа.

"Мы должны сделать, чтобы увеличение цен не было. Мое отношение к этому очень простое - сегодня 1,68 грн за кВт-час. Я считаю, что у нас есть население, которые не может себе позволить платить даже 1,68 грн.

И поэтому СНБО также будет рассматривать этот вопрос и рассматривать возможность снижения цен на электроэнергию для отдельных слоев населения", - рассказал Зеленский.

В то же время правительство намерено сохранить фиксированную цену электроэнергии для населения в размере 1,68 грн/кВт-час еще на месяц - до 1 сентября 2021 года: одобрение такого решения внесено в повестку дня заседания правительства в среду.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский назвал фейковой информацию о росте с 1 августа цены на электроэнергию для населения.

Глава Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк рассказал, что нет другого выхода, кроме как выравнивать постепенно тариф на электроэнергию для потребителей и промышленности – вскоре должно быть принято решение о механизме.

Минэнерго рассчитывает запустить новую модель спецобязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения с 1 августа.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, в министерстве настаивают на дифференцированном подходе: для уязвимых потребителей будет одна цена, для тех, которые потребляют больше, - другая.

Экономическая правда