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Правительство продлило тариф за электроэнергию для населения до августа

Вторник, 29 июня 2021, 15:44
 

Кабмин своим постановлением продлил действие спецобязательств участников рынка электроэнергии до 1 августа, поэтому к этой дате тариф для населения останется на уровне 1,68 грн за кВт-час.

Об этом известно из постановления №659 на сайте правительства.

Ранее Минэнерго инициировало соответствующее продление срока действия текущего ПСО. Это было связано с тем, что сейчас ведомство не может определить точную сумму средств, которую требует рынок для его стабильной работы.

Следовательно, текущие условия будут действовать до 1 августа. Однако Минэнерго должно представить новую модель ПСО, которая будет учитывать все вопросы обеспечения населения электроэнергией, в частности по формированию тарифов в зависимости от объемов потребления.

ПСО - возложение специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии.

Напоминаем:

Министерство энергетики инициировало продление срока действия действующего ПСО (возложение специальных обязанностей участников рынка электрической энергии) до 1 августа.

Ранее Кабмин не изменил тариф на электроэнергию для населения, оставив цену на уровне 1 грн 68 коп за кВт / ч. Правительство продлило механизм действия возложенных социальных обязанностей (ПСО) до 30 июня.

Сообщалось, что Минэнерго представит 1 июля 2021 года новую модель специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения.

Экономическая правда

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электроэнергия тариф

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Экономическая правда
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