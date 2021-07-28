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Правительство еще на месяц продлило тариф на электроэнергию 1,68 грн 

Среда, 28 июля 2021, 14:05
 
unsplash

Кабинет Министров на заседании 28 июля утвердил постановление, которым продлил до 31 августа спецобязательства отпускать населению электроэнергию по тарифу 1,68 грн / кВт-час. 

Об этом известно из заседания правительства 28 июля. 

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что сейчас завершается подготовка предложений по совершенствованию механизма ПСО, в связи с чем для защиты населения необходимо продлить еще на месяц спецобязательства с фиксированным тарифом. 

Так, специальные обязанности возложены на государственные энергогенерирующие предприятия - "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

Во время открытия заседания премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что параллельно идет подготовка к отопительному сезону. "В этом году процесс в новых условиях: отныне тарифы на тепло и горячую воду полностью устанавливают местные органы власти".

Напоминаем:

Глава Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк рассказал, что нет другого выхода, кроме как выравнивать постепенно тариф на электроэнергию для потребителей и промышленности – вскоре должно быть принято решение о механизме.

Минэнерго рассчитывает запустить новую модель спецобязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения с 1 августа.

Кабмин своим постановлением продлил действие спецобязательств участников рынка электроэнергии до 1 августа, поэтому к этой дате тариф для населения останется на уровне 1,68 грн за кВт-час.

Экономическая правда

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тариф электроэнергия Кабмин

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