Правительство еще на месяц продлило тариф на электроэнергию 1,68 грн
Кабинет Министров на заседании 28 июля утвердил постановление, которым продлил до 31 августа спецобязательства отпускать населению электроэнергию по тарифу 1,68 грн / кВт-час.
Об этом известно из заседания правительства 28 июля.
В пояснительной записке к проекту постановления указано, что сейчас завершается подготовка предложений по совершенствованию механизма ПСО, в связи с чем для защиты населения необходимо продлить еще на месяц спецобязательства с фиксированным тарифом.
Так, специальные обязанности возложены на государственные энергогенерирующие предприятия - "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".
Во время открытия заседания премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что параллельно идет подготовка к отопительному сезону. "В этом году процесс в новых условиях: отныне тарифы на тепло и горячую воду полностью устанавливают местные органы власти".
Напоминаем:
Глава Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк рассказал, что нет другого выхода, кроме как выравнивать постепенно тариф на электроэнергию для потребителей и промышленности – вскоре должно быть принято решение о механизме.
Минэнерго рассчитывает запустить новую модель спецобязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения с 1 августа.
Кабмин своим постановлением продлил действие спецобязательств участников рынка электроэнергии до 1 августа, поэтому к этой дате тариф для населения останется на уровне 1,68 грн за кВт-час.
Экономическая правда
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