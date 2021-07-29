Новости 29 июля: миссия МВФ приедет в Украину, конкурс на директора БЭБ

О миссии МВФ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по телефону пообщалась с президентом Владимиром Зеленским и анонсировала визит миссии фонда в Украину в сентябре.

О БЭБ. Конкурсная комиссия не допустила экс-министр финансов Александра Данилюка к конкурсу на должности директора Бюро экономической безопасности – не подошел диплом Университета Индианы, в конце концов к конкурсу допустили 48 участников.

О ставках НДС для аграриев. Президент Владимир Зеленский подписал закон, который возвращает аграриям ставку НДС в 20% на отдельные виды продукции.

О "маршрутке по-киевски". В Киеве начнут курсировать маршрутные автобусы нового образца от перевозчиков, которые победили в конкурсе на перевозку пассажиров, – они будут с кондиционером, инклюзивные, с вежливым водителем в форме и без шансона.

О рынке земли. По состоянию на 29 июля заключено 2591 соглашение в рамках действующего рынка земли.

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