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Месяц после открытия рынка земли: заключили 2,5 тысячи соглашений

Четверг, 29 июля 2021, 16:55
 
unsplash

По состоянию на 29 июля заключено 2591 соглашение в рамках действующего рынка земли.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

При этом, подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4255 нотариусов. Всего заявлений - 4767, из них согласовано 4213, отказ получили 554.

 

Напомним:

По состоянию на 23 июля заключено 1757 сделок от старта рынка земли.

Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что спустя 11 дней после открытия рынка земли в Украине заключены 532 сделки.

По состоянию на 19 июля зарегистрировано 1107 земельных сделок, 3804 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр.

Экономическая правда

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рынок земли Минагрополитики

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