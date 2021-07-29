Вежливый водитель, кондиционер и никакого шансона – власть показала "маршрутку по-киевски"

фото: КггА

В Киеве начнут курсировать маршрутные автобусы нового образца от перевозчиков, которые победили в конкурсе на перевозку пассажиров, – они будут с кондиционером, инклюзивные, с вежливым водителем в форме и без шансона.

Источник: сайт Киевской администрации

Прямая речь заместителя председателя КГГА Константина Усова: "На киевский рынок впервые за много лет вместо старых страшных маршруток выходят комфортабельные автобусы.

Именно так должна выглядеть удобная и экологическая "маршрутка по-киевски", и это стоило того, чтобы отстаивать прозрачность и непредвзятость конкурса, в том числе и физически, когда его пытались сорвать".

Детали: В частности, новые автобусы выйдут на маршруты:

№150 "Троещина – Севастопольская площадь – Индустриальный мост" – 13 полноразмерных автобусов Volvo Hybrid,

№529 и №485 – 39 новых транспортных средств меньшего класса 2021 выпуска,

№476, №405 и №192 – 43 автобуса 2018-2020 годов выпуска,

№464 и №512 – 18 транспортных средств,

№54, №59, №61 и №103 – 15 автобусов КП "Киевпастранс".

По словам Усова, победители конкурса должны будут соблюдать ряд требований в автобусах:

вежливый водитель в униформе, который говорит на украинском языке, не включает в салоне шансон и не хамит пассажирам,

температура в салоне летом не более +22 градуса, а зимой не менее +15,

визуальное и аудиальное оповещение остановок на украинском и английском языках и отсутствие плакатов с моделями или киноактёрами в салоне,

инклюзивность.

Усов отметил, что "в перспективе эти условия придется соблюдать всем без исключения перевозчикам".

фото: КГГА

Чиновник заверил, что "на киевском рынке пассажирских перевозок больше нет "своих" и нет монополии, а работают только лучшие", и призвал перевозчиков из других регионов участвовать в конкурсах и работать в столице.

Украинская правда