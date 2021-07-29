Тепловики требуют от "Нафтогаза" паритетных условий закупки газа – ассоциация

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Ассоциация Укртеплокоммунэнерго заявляет, что с момента отмены возложения спецобязанностей украинские теплопоставщики вынуждены работать по нерыночным и дискриминационными газовыми соглашениями от ГК "Нафтогаз Трейдинг" - тепловики требуют от НАК "Нафтогаз" паритетных условий закупки газа.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации по развитию систем теплоснабжения Укртеплокоммунэнерго.

"С момента отмены механизма ПСО (возложение специальных обязанностей) Украинский теплопоставщики вынуждены работать по нерыночным и дискриминационным газовым соглашениями от ГК "Нафтогаз Трейдинг", которые противоречат законодательству в сферах теплоснабжения и жилищно-коммунальных услуг.

Такое газовое давление на предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) неизбежно приведет к повышению тарифов на тепловую энергию для населения, к возможному срыву подготовки к отопительному сезону 2021/2022, а также к отсутствию средств на модернизацию и ремонт тепловой инфраструктуры. В совокупности - это может привести к коллапсу в отрасли", - говорится в позиции ассоциации.

Также тепловики заявляют о "кабальных" требованиях в газовых соглашениях ГК "Нафтогаз Трейдинг" - ежемесячные авансовые платежи за газ.

"Это приводит к вымыванию и полного отсутствия оборотных средств в ТКЭ, поскольку население, как основной потребитель оплачивает за услуги на условиях последующей оплаты.

К тому же население продолжает накапливать долги, лишает ТКЭ оборотных средств", - добавили в ассоциации.

"Другая проблема - квотирование объемов газа. Корректировка завышенных квот в межсезонье в сторону уменьшения - практически невозможно, и в случае недобора - эти объемы на следующие периоды не переносятся, а за сверхнормированного объемы использованного газа в течение отопительного сезона придется заплатить за газ минимум на 50% больше, ведь стоимость такого газа значительно выше и имеет постоянную тенденцию меняться ежемесячно, причем в сторону увеличения.

Так, уже в августе ГК "Нафтогаз Трейдинг" выставил цену "дорогого" газа - около 15 тыс. грн/тыс. куб.м, вместо 12 тыс. грн/тыс. куб.м в прошлом месяце. То есть через залимитированные объемы "дешевого" газа за 7,4 тыс. грн/тыс. куб.м, которых явно не хватает даже для населения, предприятия ТКЭ фактически должны "миксовать" цену газа и вкладывать ее в тариф на тепловую энергию для населения, а это на сегодня уже почти 10 тыс. грн/тыс. куб. м. При этом цена газа на европейских хабах продолжает расти", - говорится в позиции Укртеплокоммунэнерго.

Ассоциация заявляет, что ГК "Нафтогаз Трейдинг" пытается вернуть нерыночный принцип спецсчетов.

Еще одной проблемой называют требование от ТКЭ заключения с банковскими учреждениями договора на добровольное безакцептное списание средств со счетов и безусловное предоставление банковской гарантии на весь объем денежных обязательств.

"Такие условия договорных отношений поставщик считает чисто рыночными отношениями, хотя всем понятно, что это "чистой воды" использование им монопольного положения, и предприятия уже обратились с соответствующим обращения в АМКУ", - отмечают в ассоциации.

Ассоциация предлагает принять следующих шагов:

КМУ срочно принять решение об использовании предприятиями ТКЭ украинского газа собственной добычи, по цене не более 4000 грн/тыс.м3, что позволит вдвое уменьшить стоимость тепловой энергии и обеспечить 100% оплату ТКЭ за потребленный природный газ. "ТКЭ должны заключить прямые договора на поставку природного газа с АО "Укргаздобыча" без посредничества НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерних предприятий, стараниями которых цена природного газа для конечного потребителя растет почти втрое", - заявили в ассоциации.

реализация принятого во втором чтении законопроекту №3508-д о реструктуризации задолженности ТКЭ за газ;

внесение изменений в ЗУ "О теплоснабжении" о запрете отключения объектов ТКЭ от энергоснабжения в отопительном периоде и возможности автоматической коррекции тарифов в случае изменения цен на энергоносители;

неуклонительное выполнение подписанного 9 февраля 2021 года Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей водой всеми сторонами-подписантами.

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Напомним:

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подало судебный иск на государственную компанию "Укргазвыдобування" с требованием заключить прямой договор купли-продажи газа отечественной добычи.

В КГГА предупредили, что тарифы на горячую воду и отопление могут вырасти на 30-40% этой осенью, и обратились к правительству с предложением использовать газ отечественной добычи, чтобы не повышать тарифы.

Из-за ошибки в контракте между Нафтогазом и газсбытами более 20% газа по льготным ценам для населения получили предприятия.

Экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что контракт с любым покупателем газа не может содержать ограничения по его дальнейшей перепродаже, в то же время контракт с "Йе-Энергия" можно разорвать на основании санкций.

В НАК "Нафтогаз" заявили, что санкций против Дмитрия Фирташа не является достаточным основанием, чтобы расторгнуть договор между НАК и "ЙЕ Энергия" Фирташа.

18 июня Совет нацбезопасности и обороны ввел "полный комплект" санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Экономическая правда