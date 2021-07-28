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В Нафтогазе говорят, что санкции против Фирташа не позволяют разорвать газовый контракт

Среда, 28 июля 2021, 15:52
 
пресс-служба нафтогаза

В НАК "Нафтогаз" заявили, что санкций против Дмитрия Фирташа не является достаточным основанием, чтобы расторгнуть договор между НАК и "ЙЕ Энергия" Фирташа.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

В компании считают, что есть варианты для того, чтобы предупредить перепродажа "льготного" газа для населения бизнеса. В частности, Нафтогаз вместе с Нацкомиссией по тарифам и Минэнерго работают над подходами с использованием механизма "балансирующих групп". Также рассматривается вариант инсталляции "алокационных соглашений".

В то же время, руководитель времен экс-главы компании Андрея Коболева, утверждает, что санкции против Фирташа не является достаточным основанием для расторжения контрактов.

Также, контракты с компанией ЙЕ-Энергия предусматривают значительную задержку с оплатой, то есть фактически природный газ отпускается в торговый кредит. Поэтому расторжение соглашения в одностороннем порядке со стороны НАК будет означать претензии в суде к компаниям Группы Нафтогаз на десятки миллиардов гривен и неоплату газа на миллиарды гривен.

По судебным искам ранее Коболев отмечал, что стороной договора является не "Нафтогаз", а отдельное юридическое лицо - "Нафтогаз Трейдинг". "Поэтому размер рисков ограничивается балансом именно этого юридического лица, а не "Нафтогаза", - писал он.

Читайте больше в материале ЭП: Цена "годового" тарифа: как Фирташ зарабатывает на государственном газе благодаря ценам "Нафтогаза"

Напоминаем:

Экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что контракт с любым покупателем газа не может содержать ограничения по его дальнейшей перепродаже, в то же время контракт с "Йе-Энергия" можно разорвать на основании санкций.

Из-за ошибки в контракте между Нафтогазом и газсбытами более 20% газа по льготным ценам для населения получили предприятия.

18 июня Совет нацбезопасности и обороны ввел "полный комплект" санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Экономическая правда

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Нафтогаз Фирташ

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