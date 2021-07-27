"Киевтеплоэнерго" подает в суд на "Укргазвыдобування" – хочет сдержать рост тарифов

Киевтеплоэнерго

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подало судебный иск на государственную компанию "Укргазвыдобування" с требованием заключить прямой договор купли-продажи газа отечественной добычи.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По мнению коммунальщиков, это позволит "снизить стоимость отопления и горячего водоснабжения в отопительный сезон".

"В мае 2021 года "Киевтеплоэнерго" официально обратилось к "Укргазвыдобування" с предложением заключить прямые сделки купли-продажи газа украинской добычи для производства тепла, чтобы избежать повышения тарифов в отопительном сезоне 2021/2022.

Однако газодобывающая компания прислала отказ, переадресовав "Киевтеплоэнерго" в ГК "Нафтогаз Трейдинг" как посредника по купле-продаже газа", – говорится в сообщении.

Свой иск "Киевтеплоэнерго" объясняет желанием покупать природный газ без коммерческих посредников, а также "для обеспечения справедливой цены на газ украинской добычи".

КП предупреждает, что в нынешних условиях тарифы на тепло в Украине в следующем отопительном сезоне могут вырасти на 15-65%, в зависимости от города. В частности, в Киеве рост стоимости отопления может достичь 38%.

Экономическая правда