Новости 28 июля: Украина готова к траншу МВФ, тарифы на электроэнергию рассмотрят в СНБО

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О Центрэнерго. Энергогенерирующая компания "Центрэнерго" заявила о сложности подготовки к зимнему отопительному сезону 2021/2022 годов

О БЭБ. Бюро экономической безопасности скорее может возглавить председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник, бывший министр финансов Александр Данилюк, член Совета Национального банка Василий Горбаль или бывший политик Николай Катеринчук

О тарифах. Президент Владимир Зеленский заявил, что во время заседания Совета нацбезопасности и обороны рассмотрят вопрос тарифов на электроэнергию.

Об МВФ. Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина находится на финальной стадии выполнения структурных маяков Международного валютного фонда 28 июля он будет говорить об этом с директоркой-распорядительницей Фонда Кристалина Георгиевой

Об электроэнергию. Кабинет Министров на заседании 28 июля утвердил постановление, которым продлил до 31 августа спецобязательства отпускать населению электроэнергию по тарифу 1,68 грн / кВт-ч

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Как вернуть деньги за навязанные мобильные услуги. инструкция

Абоненты борются с мобильными операторами за право платить только за заказанные услуги. Пока государство поддерживает бизнес, ЭП объясняет, как противодействовать списанию денег за навязанный контент.