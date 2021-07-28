Уряд ще на місяць продовжив тариф на електроенергію 1,68 грн 

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Кабінет Міністрів на засіданні 28 липня затвердив постанову, якою продовжив до 31 серпня спецобов’язки відпускати населенню електроенергію за тарифом 1,68 грн/КВт-год.

Про це відомо з засідання уряду 28 липня.

У пояснювальній записці про проєкту постанови зазначено, що наразі завершується підготовка пропозицій щодо удосконалення механізму ПСО, у зв’язку з чим для захисту населення необхідно продовжити ще на місяць спецобов’язки з фіксованим тарифом.

Так, спеціальні обов’язки покладено на державні енергогенеруючі підприємства – "Енергоатом" та "Укргідроенерго".



Під час відкриття засідання прем’єр-міністр Денис Шмигаль додав, що паралельно триває підготовка до опалювального сезону. "Цьогоріч процес відбувається в нових умовах: відтепер тарифи на тепло та гарячу воду повністю встановлюють місцеві органи влади".

Нагадуємо:

Очільник Нацкомісії з енергетики Валерій Тарасюк розповів, що немає іншого виходу, крім як вирівнювати поступово тариф на електроенергію для споживачів та промисловості – незабаром має бути ухвалене рішення щодо механізму.

Міненерго розраховує запустити нову модель спецобов'язань (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення з 1 серпня.

Кабмін своєю постановою продовжив дію спецобов’язків на учасників ринку електроенергії до 1 серпня, відтак до цієї дати тариф для населення залишиться на рівні 1,68 грн за КВт-год.

Раніше Кабмін не змінив тариф на електроенергію для населення, залишивши ціну на рівні 1 грн 68 коп за кВт/год. Уряд продовжив механізм дії покладених соціальних обов'язків (ПСО) до 30 червня.

Економічна правда