Уряд ще на місяць продовжив тариф на електроенергію 1,68 грн
Кабінет Міністрів на засіданні 28 липня затвердив постанову, якою продовжив до 31 серпня спецобов’язки відпускати населенню електроенергію за тарифом 1,68 грн/КВт-год.
Про це відомо з засідання уряду 28 липня.
У пояснювальній записці про проєкту постанови зазначено, що наразі завершується підготовка пропозицій щодо удосконалення механізму ПСО, у зв’язку з чим для захисту населення необхідно продовжити ще на місяць спецобов’язки з фіксованим тарифом.
Так, спеціальні обов’язки покладено на державні енергогенеруючі підприємства – "Енергоатом" та "Укргідроенерго".
Під час відкриття засідання прем’єр-міністр Денис Шмигаль додав, що паралельно триває підготовка до опалювального сезону. "Цьогоріч процес відбувається в нових умовах: відтепер тарифи на тепло та гарячу воду повністю встановлюють місцеві органи влади".
Нагадуємо:
Очільник Нацкомісії з енергетики Валерій Тарасюк розповів, що немає іншого виходу, крім як вирівнювати поступово тариф на електроенергію для споживачів та промисловості – незабаром має бути ухвалене рішення щодо механізму.
Міненерго розраховує запустити нову модель спецобов'язань (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення з 1 серпня.
Кабмін своєю постановою продовжив дію спецобов’язків на учасників ринку електроенергії до 1 серпня, відтак до цієї дати тариф для населення залишиться на рівні 1,68 грн за КВт-год.
Раніше Кабмін не змінив тариф на електроенергію для населення, залишивши ціну на рівні 1 грн 68 коп за кВт/год. Уряд продовжив механізм дії покладених соціальних обов'язків (ПСО) до 30 червня.
Економічна правда
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