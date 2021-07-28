Зеленський про співпрацю з МВФ: "Вважаю, що ми готові до отримання траншу"

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Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна знаходиться на фінальній стадії виконання структурних маяків Міжнародного валютного фонду, 28 липня він розмовлятиме про це з директоркою-розпорядницею Фонду Кристаліною Георгієвою.

Про це він розповів під час пресконференції на форумі "Україна 30. Децентралізація" 28 липня.

Президент вважає, що Україна почала роботу над ключовими реформами та проголосувала необхідні закони: "Найголовніше, куди ми йдемо – це зміна нашої судової системи".

Він додав, що сьогодні [28 липня] розмовлятиме о 18:00 з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою щодо того, що вже готово, а що – ні. Можливо, продовжив він, щодо деяких речей ще йде узгодження між Марченко [Сергієм Марченком, міністром фінансів - ЕП] і менеджментом МВФ.

"Я вважаю, що з боку відповідальности держави і структурних маяків щодо реформ, ми у фінальній частині, на фінальній стадії. Я вважаю, що ми все зробили", – зауважив Зеленський.

Як зауважив, президент, залишаються деякі питання пов'язані з бюджетом України наступних років, проте це питання стосується середньої ланки менеджменту Мінфіну та МВФ.

Зі слів Зеленського, Україна розпочала усі головні реформи, які обіцяла пані Георгієвій: земельну, банківську, Вищої ради правосуддя (ВРП), Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), а також у першому читанні реформу Служби безпеки України.

"Вважаю, що ми готові до отримання трашну", – резюмував він.

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Нагадуємо:

Під час перемовин між Україною та Міжнародним валютним фондом сторони досягли порозуміння у питаннях антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та незалежности НАБУ – незабаром очікується угода на рівні персоналу.

Український уряд, як і раніше, сподівається на отримання у цьому році від МВФ траншу близько 0,7 млрд дол за програмою stand by, міністр фінансів Сергій Марченко з делегацією зараз веде відповідні переговори у Вашингтоні.

Економічна правда