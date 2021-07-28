"Центренерго" заявляє про складнощі підготовки до опалювального сезону

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Енергогенеруюча компанія "Центренерго" заявила про складнощі підготовки до зимового опалювального сезону 2021/2022 років.

Про це йдеться у листі держпідприємства до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, секретаря РНБО Олексія Данилова та міністра енергетики Германа Галущенка, який є у розпорядженні Економічної правди.

"У зв'язку з критичною ситуацією, що склалась на ринку електричної енергії, "Центренерго" зіткнулася з масовою відмовою контрагентів за двосторонніми договорами виконувати свої зобов'язання щодо відбору електроенергії", – йдеться у листі.

В компанії зазначають, що зменшення надходження коштів ускладнює підготовку до осінньо-зимового періоду. Також через нестачу обігових коштів під загрозою проведення ремонтних робіт.

В "Центренерго" додали, що поповнення запасів вугілля також під загрозою.

"Зважаючи на зазначене, просимо… зобов'язати НКРЕКП (регулятор – ред) ухвалити мінімальні прайс-кепи та скасувати максимальні прайс-кепи, а також провести перевірку учасників ринку щодо маніпуляцій на ринку електроенергії", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в держкомпанії пропонують ввести плату за потужність і виділити кошти з резервного фонду на закупівлю вугілля.

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Нагадуємо:

Міністерство енергетики ініціює створення "чорного списку" — переліку систематичних порушників на ринку електроенергії, яким тимчасово обмежуватимуть доступ до торгів на електронних аукціонах за двосторонніми договорами.

Ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" на 4 липня знизилася до історичного мінімуму в 2021 році в 426,06 грн/МВт-год, що на 35,9% нижче за ціну, що склалася на 3 липня і майже в 3,5 рази нижче ціни на 1 липня.

На 5 липня ціна підвищилася на 18,6% - до 505,68 грн/МВт-год.

НКРЕКП заявила про ігри з попитом та пропозицією, що в кінцевому випадку впливає на ціну, заявивши, що здебільшого цим займалась компанія Д.Трейдінг з групи ДТЕК.

Економічна правда