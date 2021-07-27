Новости 27 июля: тарифы на платных дорогах, рекордные цены на автогаз и кофе

О платных дорогах. Мининфраструктуры работает над реализацией проектов проектов строительства 6 автомобильных дорог в сотрудничестве с частными инвесторами - максимальная стоимость пользования ими будет зависеть от транспортного средства и будет достигать от 0,023 до 0,133 евро за километр.

О Portmone. Компания Kaspi Pay, которая принадлежит Kaspi.kz – самой большой финтех-компании Казахстана, покупает украинскую межбанковскую платежную систему Portmone Group. Сумма сделки может составить от 10 до 20 млн долл.

О льготном газе. Из-за ошибки в контракте между Нафтогазом и газсбытами более 20% газа по льготным ценам для населения получили предприятия.

Об автомобильном газе. Средняя цена автогаза 27 июля во сетях АЗС повысилась на 5 копеек за литр до 16,77 грн/л - такова средняя цена является рекордной для Украины за всю историю наблюдения.

О ценах на кофе. После того, как на прошлой неделе цены на кофе подорожали на 20%, 26 июля они выросли еще на 10% и оказались на самых высоких за 7 лет уровнях – все из-за погоды в Бразилии.

Эксклюзив ЭП

Цена "годового" тарифа: как Фирташ зарабатывает на государственном газе благодаря "Нафтогазу"

Какие привилегии для газового бизнеса Дмитрия Фирташа прописаны в контрактах с "Нафтогазом" и какие дополнительные преимущества это дает поставщикам олигарха на газовом рынке. (укр)