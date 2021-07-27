Средняя цена на автогаз в сетях АЗС продолжает бить рекорды

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Средняя цена автогаза 27 июля во сетях АЗС повысилась на 5 копеек за литр до 16,77 грн/л - такова средняя цена является рекордной для Украины за всю историю наблюдения.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

"На АЗС UPG и "Автопорт" стоимость автогаза выросла в среднем на 22 и 30 коп/л - до 16,75 грн/л и 17,30 грн/л соответственно.

Автогаз на станциях WOG подорожал на 10 копеек за литр, до 17,48 грн/л", - говорится в сообщении.

При этом, автогаз на станциях "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 22 и 8 коп/л, до 16,75 грн/л и 16,71 грн/л соответственно.

"Всего с начала июля цены выросли на 1,40 грн/л, или 9,5%", - добавляет enkorr.

Напомним:

Сообщалось, что за выходные (16-19 июля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 28 копеек за литр - до 16 грн/л,в последний раз такой отметки стоимость автогаза достигала в ноябре 2018 года (16,03 грн/л).

Основным фактором подорожания СУГ аналитики Консалтинговой группы "А-95" называли рост оптовых цен продукта вследствие нарастающего дефицита в большинстве регионов.