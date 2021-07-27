Цены на кофе в мире выросли до рекорда за 7 лет

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После того, как на прошлой неделе цены на кофе подорожали на 20%, 26 июля они выросли еще на 10% и оказались на самых высоких за 7 лет уровнях – все из-за погоды в Бразилии.

Об этом сообщает Reuters.

Мощные морозы на прошлой неделе повредили значительную часть полей в основном кофейном поясе Бразилии. Прогнозируется, что такая погода сохранится до конца недели.

Кофейные деревья чрезвычайно чувствительны к морозу, который может нанести им сильный ущерб и даже полностью уничтожить. По предварительным оценкам морозы поразили от 150 тысяч до 200 тысяч гектаров, или около 11% общей площади посевов арабики в стране.

Фьючерсные цены на кофе на арабику на бирже стремительно выросли 26 июля, когда сентябрьский контракт поднялся до пика 4,782 доллара за килограмм - самого высокого с октября 2014 года уровня.

Потери оценивают от 330 тысяч до 540 тысяч тонн кофейных зерен урожая на 2022 год, ведь в этом году урожай практически собрали.

Фьючерсы на арабику выросли приблизительно на 35% с конца июня, что может заставить крупнейшие бренды вскоре повышать цены.

Экономическая правда