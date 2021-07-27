Казахи покупают украинский платежный сервис Portmone – СМИ

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Компания Kaspi Pay, которая принадлежит Kaspi.kz - самой большой финтех-компании Казахстана, покупает украинскую межбанковскую платежную систему Portmone Group. Сумма сделки может составить от 10 до 20 млн долл.

Об этом сообщает AIN.UA.

Отмечается, что покупателем Portmone Group выступила компания Kaspi Pay, которая принадлежит Kaspi.kz - это самая большая финтех-компания Казахстана.

"Kaspi.kz позиционирует себя как Super App - одно приложение, в котором доступны десятки различных функций: платежная система, банковские продукты, маркетплейс и т.д.", - пишет издание.

При этом, стороны не разглашают условия сделки - сообщается, что Kaspi.kz выкупает все 100% бизнеса у нынешнего владельца.

Операцию планируют закрыть до конца этого года - соответствующие запросы уже направлены в АМКУ и Нацбанк Украины.

"Сделка позволит Kaspi.kz сразу же получить лицензии для работы с Visa и Mastercard в Украине, партнерами которых уже есть Portmone", - добавляет AIN.UA.

По данным издания, сумма сделки может быть в диапазоне от 10 до 20 млн долл.

Portmone - украинская межбанковская платежная система, один из крупнейших игроков на рынке. Систему в 2002 году создал Игорь Горин. В 2013 году компанию приобрела инвескомпания Dragon Capital. Сумма сделки тогда не разглашалась.