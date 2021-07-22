НБУ підвищив облікову ставку до 8% і посилив монетарну політику

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8% річних з 23 липня 2021 року.

Про це на пресбрифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики повідомив голова НБУ Кирило Шевченко.

"В умовах суттєвішого посилення фундаментального інфляційного тиску це є необхідним для повернення інфляції до цілі 5% у 2022 році та утримання під контролем інфляційних очікувань", - заявив Шевченко.

За його словами, у першому півріччі 2021 року інфляція очікувано вийшла за межі цільового діапазону 5% ± 1 в. п., але відхилення було більшим, ніж передбачалося, через дію як тимчасових, так і фундаментальних факторів.

"У червні 2021 року споживча інфляція в річному вимірі залишилася на рівні попереднього місяця (9,5%), але була вищою за квітневий прогноз Нацбанку (9,2%).

З одного боку, така динаміка значною мірою зумовлювалася тимчасовими факторами - зростанням світових цін на продовольство та енергоресурси. З іншого, - суттєвіше посилився фундаментальний інфляційний тиск. Так, базова інфляція у червні пришвидшилася до 7,3% р/р та помітно перевищила квітневий прогноз (6,8% р/р) насамперед через збереження високого споживчого попиту та зростання виробничих витрат підприємств, у тому числі на оплату праці.

На посилення інфляційного тиску, зокрема фундаментального, впливає також динамічне відновлення економіки, про яке свідчать щомісячні та інші високочастотні індикатори. Так, у квітні індекс виробництва базових галузей зріс на 18,3% р/р, у травні - на 4,1% р/р, а індекс очікувань ділової активності в червні сягнув найвищого значення, починаючи з жовтня 2019 року", - додали в НБУ.

Водночас певною мірою стримували фундаментальний інфляційний тиск сприятлива ситуація на валютному ринку та стабілізація інфляційних очікувань, додали в НБУ.

"Інфляція вже найближчим часом незначно перевищить 10%, але сповільниться наприкінці 2021 року й повернеться до цілі 5% у другому півріччі 2022 року", - заявили в НБУ.

З огляду на стрімке зростання світових цін та подальше відновлення попиту Національний банк погіршив прогноз інфляції у 2021 році з 8,0% до 9,6%.

"Після досягнення піку восени цього року інфляція почне сповільнюватися завдяки надходженню нового врожаю та корегуванню глобальних цін на енергоносії. Посилення монетарної політики Національного банку, зокрема підвищення облікової ставки та згортання антикризових монетарних заходів, також дасть змогу утримати під контролем інфляційні очікування та поступово позначиться на послабленні фундаментального інфляційного тиску.

У результаті в другому півріччі наступного року інфляція повернеться до цілі 5% і надалі перебуватиме в цьому діапазоні", - додали в регуляторі.

При цьому, Національний банк залишив прогноз зростання реального ВВП незмінним - на рівні близько 4% у 2021-2023 роках.

"Стійкий споживчий попит та сприятливі умови зовнішньої торгівлі компенсують втрати економіки України через посилення карантину взимку та навесні. Зважаючи на це, Національний банк зберіг прогноз зростання реального ВВП у 2021 році на рівні 3,8%.

Надалі економіка зростатиме на близько 4,0% щороку. Крім високого приватного споживання, цьому сприятимуть значний попит на товари українського експорту, а також пожвавлення інвестиційної діяльності підприємств", - сказав Шевченко.

Враховуючи баланс ризиків, правління НБУ вирішило підвищити облікову ставку до 8% та посилити монетарну політику через низку додаткових заходів, а саме:

продовжити планове згортання антикризових заходів;

установити вартість кредитів рефінансування на рівні "облікова ставка + 1 в. п." за умови проведення кількісного тендера та не нижче цього рівня – за умови проведення процентного тендера;

зменшити планові обсяги щоденних інтервенцій із купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку з 20 млн дол США до 5 млн дол США.

"Прогноз Нацбанку передбачає подальше підвищення облікової ставки до 8,5% та збереження її на цьому рівні до 2 кварталу 2022 року для повернення інфляції до цілі 5% у 2022 році й утримання під контролем інфляційних очікувань.

У разі реалізації додаткових проінфляційних ризиків Національний банк готовий і надалі застосовувати монетарні інструменти для повернення інфляції до цілі 5%", - заявили в НБУ.

Зазначимо, що зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Коли інфляція та ризики макроекономічної нестабільності в країні посилюються, центральний банк повинен вжити заходи для стабілізації. Тоді НБУ підвищує облікову ставку та проводить жорстку монетарну політику. Це означає, що кредитувати вже більш ризиковано, тому ціна на гроші в економіці зростає.

При зменшенні інфляції та поліпшенні макроекономічної ситуації облікова ставка зазвичай знижується і це спричиняє поступове здешевлення депозитів та кредитів.

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Нагадаємо:

У червні равління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 7,5% річних. НБУ надалі готовий підвищувати ставку, якщо суттєвіше посилення інфляційного тиску і погіршення очікувань становитимуть загрозу для досягнення інфляційної цілі 5% у 2022 році.

7 із 10 членів Комітету з монетарної політики НБУ підтримали збереження облікової ставки на рівні 7,5%, ще троє були за підвищення до 8%.

Економічна правда