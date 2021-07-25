Новости выходных: Украина в лидерах по объему экспорта сельскохозтоваров в ЕС, новые законы вступили в силу

Об экспорте. Украина по объемам экспорта в ЕС товаров сельскохозяйственного производства в период с января по апрель 2021 находиться на четвертой позиции.

О законах. Верховная Рада приняла законы об упрощении присоединения к газовым сетям, упрощении COVID-закупок, страховании сельхозпродукции с господдержкой. А также закон, благодаря которому украинцы могут получить гарантию на товар через интернет.

Об олове. Цены на олово выросли до рекордных максимумов в связи с опасениями, что новая волна заболеваемости COVID-19 в Юго-Восточной Азии создаст дефицит металла на рынке.

О нефтепродуктах. Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины в январе-июне 2021 г. увеличился в 1,8 раза - до 203 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 (115 тыс. т).

О серой занятости. На сегодняшний день каждый пятый украинец работает в теневом секторе экономики, однако, теневая занятость в настоящее время имеет существенное тенденцию к уменьшению.





