Новости выходных: Украина в лидерах по объему экспорта сельскохозтоваров в ЕС, новые законы вступили в силу
Об экспорте. Украина по объемам экспорта в ЕС товаров сельскохозяйственного производства в период с января по апрель 2021 находиться на четвертой позиции.
О законах. Верховная Рада приняла законы об упрощении присоединения к газовым сетям, упрощении COVID-закупок, страховании сельхозпродукции с господдержкой. А также закон, благодаря которому украинцы могут получить гарантию на товар через интернет.
Об олове. Цены на олово выросли до рекордных максимумов в связи с опасениями, что новая волна заболеваемости COVID-19 в Юго-Восточной Азии создаст дефицит металла на рынке.
О нефтепродуктах. Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины в январе-июне 2021 г. увеличился в 1,8 раза - до 203 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 (115 тыс. т).
О серой занятости. На сегодняшний день каждый пятый украинец работает в теневом секторе экономики, однако, теневая занятость в настоящее время имеет существенное тенденцию к уменьшению.
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