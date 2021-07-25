Кожен п'ятий українець працює неофіційно, але тіньова зайнятість скорочується — Держпраці

На сьогоднішній день кожен п'ятий українець працює в тіньовому секторі економіки, проте, тіньова зайнятість в даний час має суттєву тенденцію до зменшення.

Про це розповів заступник голови відомства Ігор Дегера на телеканалі "Дім".

"Якщо аналізувати 2019 рік, то протягом року у нас неформальна зайнятість зменшилася всього на 15 тис. неформальних робочих місць. У 2020 році така динаміка посилилася і має істотну тенденцію до зменшення.

Ми за 2020 рік бачимо зменшення рівня неформальної зайнятості близько 184 тис. чоловік. А якщо брати в сумі зменшення з початку 2020 року до 1 квітня 2021 року ми маємо зменшення неформальної зайнятості на 495 тис. тіньових робочих місць", - повідомив він.

Дегнера зауважив, що самими роз'ясненнями та інформаційними підходами неможливо істотно вплинути на роботодавців. І з 14 липня в Україні розпочалася активна фаза перевірок. І за його словами, за 14 днів цього місяця в його службі провели понад 700 інспекційних відвідувань і виявили близько 3 тис. неформально зайнятих працівників.