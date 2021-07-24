Спрощення приєднання до газомереж і страхування сільгосппродукції: нові закони вступили в силу
Про це свідчить публікація документів в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України".
Закон про спрощення приєднання до газових мереж (1590-ІХ) передбачає:
- внести зміни в Закон "Про ринок природного газу", який скасовує обов'язковий поділ приєднання на типи, зміна підходів щодо визначення плати за приєднання та нормування строків виконання заходів по приєднанню
- внести зміни в Закон "Про забезпечення комерційного обліку природного газу ", завдяки якому вводиться інструмент державного контролю за використанням ресурсів імпортованого природного газу та природного газу власного видобутку. Так, мова йде про створення Інформаційної бази даних споживання природного газу.
Закон про спрощення COVID-закупівель (1599-ІХ) передбачає:
- Внетендерна процедура буде залишена тільки для закупівлі лікарських засобів, вакцин, імунобіологічних препаратів, витратних матеріалів для надання медичної допомоги хворим COVID-19 і медичних виробів для вакцинації від COVID-19, медичного обладнання для закладів охорони здоров'я.
Закон про страхування сільгосппродукції з держпідтримкою (1601-ІХ) передбачає:
- збільшення ставки податку на дохід за договорами страхування сільгосппродукції на 0,5 процентного пункту з метою подальшого спрямування цих коштів на підтримку агрострахування.
- визначення механізму надання держав енной підтримки сільськогосподарським товаровиробникам для страхування їх продукції, а також вимоги до учасників ринку, яким може надаватися така допомога
- визначення об'єктів страхування, страхові продукти, ризики і випадки страхування з державною підтримкою.
- Розмір часткового відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам страхових платежів встановлено на рівні до 60%
Нагадуємо:
Володимир Зеленський 22 липня підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи" 1590-ІХ, який Верховна Рада прийняла 30 червня.
22 липня Зеленський підписав закон про агрострахування.
Верховна Рада на засіданні 1 липня ухвалила закон, який вносить Зміни до Податкового кодексу та регулює відносини, пов'язані із страхуванням сільгосппродукції з державною підтримкою.
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