Ціни на олово досягли рекордних показників

Ціни на олово зросли до рекордних максимумів у зв'язку з побоюваннями, що нова хвиля захворюваності COVID-19 в Південно-Східній Азії створить дефіцит металу на ринку.

Про це пише The Wall Street Journal.

Вартість олова з поставкою через три місяці на Лондонській біржі металів (LME) на цьому тижні піднялася майже до $ 34 тисяч за тонну, перевищивши попередній рекорд, встановлений в 2011 році - $ 33 265 за тонну. З початку липня олово подорожчало на 9%, з початку цього року - майже на 70%.

Припої на основі олова використовуються при монтажі інтегральних схем і з'єднань. Таким чином, попит на метал різко зріс разом з попитом на споживчу електроніку в період пандемії коронавируса, відзначає WSJ.

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Ключовими виробниками олова є Індонезія, Малайзія, М'янма і Руанда.