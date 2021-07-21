Новости 21 июля: тариф на электроэнергию, расходы бюджета
О тарифе на электроэнергию. Глава Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк рассказал, что нет другого выхода, кроме как выравнивать постепенно тариф на электроэнергию для потребителей и промышленности – вскоре должно быть принято решение о механизме.
О расходах бюджета. Несмотря на перевыполнение плана доходов за первое полугодие, расходы общего фонда госбюджета меньше плана на 44,3 млрд грн (7,3%) - не выполнен план расходов по программам МЗ, Минобороны, Минсоцполитики, Минагрополитики.
О рынке земли. С момента запуска рынка земли 1 июля заключено 1411 земельных сделок по состоянию на 21 июля.
О зарплатах шахтерам. Шахты, имеющие задолженность по заработной плате перед шахтерами, будут обязаны направлять на выплату зарплат 80% средств от реализации продукции.
О продаже алкоголя и сигарет. Нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу зарегистрировал законопроект №5805, которым предлагает запретить продажу алкогольных напитков и табачных изделий в помещениях торговых организаций, осуществляющих торговлю продуктами питания, товарами для детей и спортивными товарами.
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