Нардеп от "слуг" предлагает продавать алкоголь и сигареты только в спецмагазинах

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Нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу зарегистрировал законопроект №5805, которым предлагает запретить продажу алкогольных напитков и табачных изделий в помещениях торговых организаций, осуществляющих торговлю продуктами питания, товарами для детей и спортивными товарами.

Об этом сообщается на сайте Рады.

В пояснительной записке говорится, что цель законопроекта - усиление охраны здоровья и государственное обеспечение содействию здоворого образа жизни.

Автор законопроекта пишет, что его принятие "будет способствовать обеспечению выполнения статьи 3 Конституции Украины, согласно которой здоровье человека, как и его жизнь, личная честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, определено высшей социальной ценностью, а также популяризации здорового образа жизни в Украине и защиты украинский от нежелательных вредных привычек".

Документом предлагается внести норму, что продажа пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания может осуществляться исключительно в специализированных стационарных торговых точках (магазинах), где другие товары, кроме перечисленных, не продаются.

Нардеп предлагает штрафовать нарушителей указанных правил на 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных законом на момент уплаты штрафа (23 790 гривен).

Экономическая правда