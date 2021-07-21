Рынок земли: количество сделок за три недели приближается к полутора тысячи

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С момента запуска рынка земли 1 июля заключено 1411 земельных сделок по состоянию на 21 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Также, подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 3947 нотариусов. Всего заявлений - 4415, из них согласовано 3891, в очереди на рассмотрение - 8, отказ получили 516.

Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.

Напоминаем:

По состоянию на 19 июля зарегистрировано 1107 земельных сделок, 3804 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр.

С 1 июля 2021 года граждане Украины могут легально покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

Подробнее читайте в статье: Рынок открывается с 1 июля: как купить или продать землю по новому закону

Экономическая правда