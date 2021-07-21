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Шахты с задолженностью по зарплатам направлять на их выплату 80% дохода от реализации

Среда, 21 июля 2021, 13:56
 
Australian Business News

Шахты, имеющие задолженность по заработной плате перед шахтерами, будут обязаны направлять на выплату зарплат 80% средств от реализации продукции.

Об этом известно из заседания Кабинета Министров 21 июля.

"Правительство утвердило изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реструктуризации угольной отрасли. Отныне шахты, имеющие задолженности перед работниками, должны в обязательном порядке направить на выплату зарплат 80% средств от реализации продукции", - сообщил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, это будет способствовать тому, чтобы шахтерские предприятия рассчитались за старые долги по зарплате и не создавали новые.

Напоминаем:

Министерство энергетики достигло договоренности с Министерством финансов по погашению задолженности по заработной плате шахтерам за текущий год, средства выплатят как можно быстрее.

Экономическая правда

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шахтеры Минэнергетики шахты

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