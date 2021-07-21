Глава энергорегулятора: Ситуация с бесконтрольным падением цен на электроэнергию не повторится

Валерий Тарасюк фото Дмитрия рясного, ЭП

Глава Нацкомиссии по тарифам (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк, комментируя инцидент с ценами на электроэнергию в первых числах июля, заявил, что ситуация с безконрольним падением цен не повторится.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

Комментируя принятые регулятором решения, Тарасюк сказал, что у этих решений было несколько целей.

"Во-первых - успокоить рынок и показать, что регулятор не стоит в стороне, а готов экстренно вмешиваться. Во-вторых - что он принимает экстраординарные меры, так как введение минимальной цены на рынке "на сутки вперед" произошло впервые в истории и, надеюсь, в последний раз.

Другие мероприятия также логические и обоснованные. Мы ввели 50-процентное ограничение торговли электроэнергией внутри группы. Это связано с тем, что настоящей причиной обвала цен стала торговля внутри одной группы - ДТЭК", - пояснил глава энергорегулятора.

На вопрос, что сделано, чтобы ситуация с бесконтрольным падением цен не повторилась, Тарасюк ответил:

"Сегодня (9 июля. - ЭП) комитет Верховной Рады будет рассматривать поправки к закону №3508д, который обяжет всех производителей электроэнергии продавать на открытых электронных аукционах 100% производимого. Сейчас такое обязательство касается государственных и коммунальных компаний.

После принятия этого решения условные "Донбассэнерго" или ДТЭК не смогут продать электроэнергию своим компаниям, как произошло при обвале цен в начале июля. Не смогут, так как производители электроэнергии будут обязаны объявить открытый аукцион, на который смогут прийти не только их родственные трейдеры или поставщики, а весь рынок".

"Повторяю: основная причина обвала - это компания ДТЭК, которая вывела свои объемы, переведя их на рынок в сутки вперед на свои же компании. Единственное - я допускаю, что ДТЭК сама не ожидала именно такого обвала, так как в этот день совпали некоторые другие факторы", - добавил глава Нацкомиссии по тарифам.

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Напоминаем:

Совет национальной безопасности и обороны следит за ситуацией на украинском рынке электроэнергии, в настоящее время она находится под контролем.

Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" на 4 июля снизилась до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн / МВт-ч, что на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля.

На 5 июля цена повысилась на 18,6% - до 505,68 грн / МВт-час.

НКРЕКП заявила об играх со спросом и предложением, что в конечном счете влияет на цену, заявив, что в основном этим занималась компания Д.Трейдинг из группы ДТЭК.

Экономическая правда